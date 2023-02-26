Росія перекидає ешелон з технікою і військовими з Білорусі в Ростовську область

Росія перекидає ешелон з технікою та військовослужбовцями Збройних сил РФ зі Слоніма (Білорусь) до Ростовської області (Росія).

Повідомляється, що 25 лютого зі станції Слонім (Гродненська область) на станцію Матвєєв-Курган (Ростовська область, близько 30 км від кордону з Україною) було відправлено військовий ешелон РФ.

У складі був 51 вагон, з них:

5 пасажирських вагонів (з особовим складом Збройних сил РФ у кількості приблизно 250 осіб);

3 критих вагони (зі спорядженням);

43 вагони-платформи.

Розрахункова дата прибуття на станцію призначення - 4 березня.

Як повідомлялося раніше, держсекретар Радбезу Білорусі Олександр Вольфович заявив, що у разі оголошення воєнного стану для потреб армії залучать 1,5 млн осіб.

Крім того, Буданов і Дейнеко оцінили, чи можливий зараз новий наступ Росії з Білорусі.

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