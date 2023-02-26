ua ru
Вс, 26 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия перекидывает эшелон с техникой и военными из Беларуси в Ростовскую область

Новина українською →
Воскресенье 26 февраля 2023 12:43
Россия перекидывает эшелон с техникой и военными из Беларуси в Ростовскую область Иллюстративное фото: Россия перекидывает эшелон с техникой и военными из Беларуси в Ростовскую область (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия перекидывает эшелон с техникой и военнослужащими Вооруженных сил РФ из Слонима (Беларусь) в Ростовскую область (Россия).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн" и Сообщество железнодорожников Беларуси.

Сообщается, что 25 февраля со станции Слоним (Гродненская область) на станцию Матвеев-Курган (Ростовская область, около 30 км от границы с Украиной) был отправлен воинский эшелон РФ.

В составе находился 51 вагон, из них:

  • 5 пассажирских вагонов (с личным составом Вооруженных сил РФ в количестве примерно 250 человек);
  • 3 крытых вагона (со снаряжением);
  • 43 вагона-платформы.

Расчетная дата прибытия на станцию назначения - 4 марта.

Как сообщалось ранее, госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович заявил, что в случае объявления военного положения для нужд армии привлекут 1,5 млн человек.

Кроме того, Буданов и Дейнеко оценили, возможно ли сейчас новое наступление России из Беларуси.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Война России против Украины
NEWS
Зеленский назвал количество оккупированных Россией населенных пунктов в Украине
Зеленский назвал количество оккупированных Россией населенных пунктов в Украине
DAILY
Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны