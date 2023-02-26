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Кожного шостого. У Білорусі готові мобілізувати для потреб армії 1,5 млн осіб

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Мінськ, Неділя 26 лютого 2023 07:39
Кожного шостого. У Білорусі готові мобілізувати для потреб армії 1,5 млн осіб Фото: у Білорусі готові мобілізувати для потреб армії 1,5 млн людей (facebook.com/mod_mil_ukr)
Автор: Константин Широкун

У разі оголошення в Білорусі військового стану та переходу країни на "військові рейки" для потреб армії працюватиме 1,5 млн осіб.

Про це заявив держсекретар Радбезу Білорусі Олександр Вольфович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на БелТА .

"Якщо взяти за чисельністю військові організації держави, можливо, розкрию деякі секретні відомості, структури військової організації держави, не Збройних сил, складуть десь до 1,5 млн осіб у разі оголошення військового стану та переведення економіки на військові рейки", - заявив Вольфович.

За останніми опублікованими даними, населення Білорусі становить близько 9,3 млн осіб. За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень за 2022 рік, професійна армія країни налічує близько 48 тисяч військовослужбовців та близько 12 тисяч прикордонників.

Раніше ми писали, що в Білорусі розпочалися навчання прикордонників. Вони триватимуть два тижні. Планується, що прикордонники виловлюватимуть "партизан" та "диверсантів".

Також у Білорусі заявили про перехід до "адекватного реагування" та "максимально стриманої реакції" на нібито провокації на кордоні з Україною.

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