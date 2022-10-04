Росія перекидає на війну в Україні війська зі Сибіру та Сирії, - Генштаб

Українські захисники продовжують знищувати російських окупантів на усіх напрямках. Ворог зазнає колосальних втрат і для їх поповнення вимушений перекидати війська з дальніх рубежів, зокрема Сибіру та Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків та артилерійських систем різних типів:

на Слобожанському напрямку - в районах населених пунктів Стрілеча і Дворічна;

на Краматорському напрямку - Білогорівка, Верхньокам’янське, Серебрянка. Також здійснював мінування на маршрутах можливого висування підрозділів Сил оборони;

на Бахмутському напрямку - в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Майорськ, Зайцеве, Яковлівка;

на Авдіївському напрямку - Авдіївка, Мар’їнка, Новоукраїнка, Новомихайлівка, Суха Балка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Серед них - Новояковлівка, Гуляйпільське, Новосілка, Новопіль, Залізничне та Богоявленка.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Виїмка, Майорськ, Спірне, Озерянівка, Бахмутське, Кам’янка та Тернові Поди.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари. Підтверджено ураження 3 опорних пунктів, 16 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили два БпЛА ворога.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 2 пункти управління, 12 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади з боєприпасами, об’єкт протиповітряної оборони, а також 5 інших важливих об’єктів противника.

РФ перекинула в Україну небоєздатні підрозділи

За наявною інформацією, підрозділи нещодавно сформованого та переміщеного на територію України 3 армійського корпусу не в змозі ефективно виконувати завдання за призначенням.

Застаріле і непридатне до використання озброєння та військова техніка, самовільне залишення позицій та відмови від виконання бойових завдань особовим складом, вживання алкогольних напоїв, систематичні порушення військової дисципліни є основними причинами деморалізації військовослужбовців підрозділів зазначеного з’єднання противника.

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У Генштабі ЗСУ додали, що військовим керівництвом збройних сил РФ було схвалено рішення про переміщення в район ведення бойових дій підрозділів військ росгвардії, що базуються в адміністративних межах сибірського військового округу та контингенту російських військ в Сирії.