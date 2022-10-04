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Українська війська могли прорвати кордон Луганської області в напрямку Кремінної, - ISW

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Вівторок 04 жовтня 2022 06:50
Українська війська могли прорвати кордон Луганської області в напрямку Кремінної, - ISW Фото: ЗСУ могли прорвати кордон Луганської області в напрямку Кремінної (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Протягом останніх 48 годин українські війська досягли значних успіхів у районі Лимана та в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

"Геолокаційні кадри підтверджують те, що ЗСУ продовжують наступ на схід від Лиману та, можливо, прорвали кордон Луганської області в напрямку Кремінної", - зазначили аналітики.

В ISW також вказують, що захисники України успішно просуваються північніше від Лимана, тобто на межі Харківської та Луганської областей на захід від Сватового та звільнили від окупантів Борову, Шийківку, Ізюмське та Дружелюбівку.

Українська війська могли прорвати кордон Луганської області в напрямку Кремінної, - ISW

Успіхи ЗСУ в Херсонській області

Водночас в Інституті вивчення війни розповіли про значні успіхи, яких українські військові у період з 2 по 3 жовтня досягли на півночі Херсонської області.

Зокрема мовиться про звільнення таких населених пунктів, як Михайлівка, Гаврилівка та Новоолександрівка.

"Українські успіхи в Херсонській області сколихають і без того вразливий інформаційний простір РФ. Окупанти все частіше звинувачують розвідку НАТО у викритті слабких місць російської оборони та закликають російські війська готуватися до міських боїв і розробляти нові оборонні позиції", - наголосили фахівці.

Українська війська могли прорвати кордон Луганської області в напрямку Кремінної, - ISW

У звіті додається, що навіть найелітніші російські військові підрозділи продовжують все більше деградувати у міру того, як триває війна.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що українські захисники 3 жовтня продовжили наступальний рух і звільнили від російських окупантів населені пункти у кількох областях.

До слова, у Пентагоні розповіли, що ЗСУ зараз вдається досягати своїх стратегічних цілей - вести контрнаступні дії в Харківській, Херсонській та Донецькій областях.

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