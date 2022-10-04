Українська війська могли прорвати кордон Луганської області в напрямку Кремінної, - ISW

Протягом останніх 48 годин українські війська досягли значних успіхів у районі Лимана та в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

"Геолокаційні кадри підтверджують те, що ЗСУ продовжують наступ на схід від Лиману та, можливо, прорвали кордон Луганської області в напрямку Кремінної", - зазначили аналітики.

В ISW також вказують, що захисники України успішно просуваються північніше від Лимана, тобто на межі Харківської та Луганської областей на захід від Сватового та звільнили від окупантів Борову, Шийківку, Ізюмське та Дружелюбівку.

Успіхи ЗСУ в Херсонській області

Водночас в Інституті вивчення війни розповіли про значні успіхи, яких українські військові у період з 2 по 3 жовтня досягли на півночі Херсонської області.

Зокрема мовиться про звільнення таких населених пунктів, як Михайлівка, Гаврилівка та Новоолександрівка.

"Українські успіхи в Херсонській області сколихають і без того вразливий інформаційний простір РФ. Окупанти все частіше звинувачують розвідку НАТО у викритті слабких місць російської оборони та закликають російські війська готуватися до міських боїв і розробляти нові оборонні позиції", - наголосили фахівці.

У звіті додається, що навіть найелітніші російські військові підрозділи продовжують все більше деградувати у міру того, як триває війна.