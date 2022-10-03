ua ru
Вт, 04 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ зараз досягають своїх стратегічних цілей на трьох напрямках, - Пентагон

Новость на русском →
Вашингтон, Понеділок 03 жовтня 2022 22:54
ЗСУ зараз досягають своїх стратегічних цілей на трьох напрямках, - Пентагон Фото: помічник міністра оборони США з міжнародної безпеки Селеста Валландер (flickr.com/secdef)
Автор: Константин Широкун

Українським збройним силам зараз вдається досягати своїх стратегічних цілей – вести контрнаступні дії у Харківській, Херсонській та Донецькій областях.

Про це заявила помічник міністра оборони США з міжнародної безпеки Селеста Валландер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень.

"Що ми спостерігаємо зараз? По-перше, приголомшливий успіх на передовій у Харківській області, а також ключові стратегічні успіхи українських сил у Донецькій та Луганській областях, зокрема, нещодавнє повернення контролю над містом Лиман", - зазначила Валландер.

Вона також наголосила, що захоплення Лимана суттєво вплине на здатність Росії переміщати та забезпечувати свої сили на передовій.

За її словами, третя ціль України - це витіснити російські війська на лівий берег Дніпра в Херсонській області. І для Росії це буде значною поразкою, тому що ще більше видаляє її прагнення захопити Одесу, про що вона заявляла раніше. Україні ж це надає найкращу оборонну позицію перед зимою.

"Зараз Україна, схоже, на шляху досягнення всіх стратегічних цілей. Але це вимагає, хочу наголосити, продовження військової допомоги з боку США та міжнародної спільноти", - додала помічниця глави Пентагону.

Раніше глава Пентагону заявив, що успішні дії бійців ЗСУ на фронті є показником прогресу, якого Україна досягла у війні з росіянами.

Також повідомлялося, що у Пентагоні мають намір створити нове командування для координації озброєння та навчання України. Робота у відповідному напрямку вже розпочалася.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон Збройні сили України Вторгнення Росії до України
NEWS
ЗСУ відбили п'ять ворожих атак, а від ударів росіян постраждали 20 населених пунктів, - Генштаб
ЗСУ відбили п'ять ворожих атак, а від ударів росіян постраждали 20 населених пунктів, - Генштаб
DAILY
Посол ЄС Матті Маасікас: За підтримку від пересічних європейців Україні треба боротися
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол ЄС Матті Маасікас: За підтримку від пересічних європейців Україні треба боротися