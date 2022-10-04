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Россия перебрасывает на войну в Украине войска из Сибири и Сирии, - Генштаб

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Вторник 04 октября 2022 07:15
Россия перебрасывает на войну в Украине войска из Сибири и Сирии, - Генштаб Фото: Россия перебрасывает на войну в Украине войска из Сибири и Сирии (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов по всем направлениям. Враг несет колоссальные потери и для их пополнения вынужден перебрасывать войска из дальних рубежей, в частности Сибири и Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершал обстрелы из танков и артиллерийских систем разных типов:

на Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Стрелка и Двухлетняя;

на Краматорском направлении - Белогоровка, Верхнекаменское, Серебрянка. Также осуществлял минирование по маршрутам возможного выдвижения подразделений Сил обороны;

на Бахмутском направлении - в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Майорск, Зайцево, Яковловка;

на Авдеевском направлении - Авдеевка, Марьинка, Новоукраинка, Новомихайловка, Сухая Балка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районам более 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Среди них - Новояковловка, Гуляйпольское, Новоселка, Новополь, Железнодорожное и Богоявленка.

На Южнобугском направлении обстрелов подверглись районы более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Выимка, Майорск, Спорное, Озеряновка, Бахмутское, Каменка и Терновые Поды.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара. Подтверждено поражение 3 опорных пунктов, 16 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 3 зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили два БПЛА врага.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада с боеприпасами, объект противовоздушной обороны, а также 5 других важных объектов противника.

РФ перекинула в Украину небоеспособные подразделения

По имеющейся информации, подразделения недавно сформированного и перемещенного на территорию Украины 3 армейского корпуса не в состоянии эффективно выполнять задачи по назначению.

Устаревшее и непригодное к использованию вооружение и военная техника, самовольное оставление позиций и отказ от выполнения боевых задач личным составом, употребление алкогольных напитков, систематические нарушения военной дисциплины являются основными причинами деморализации военнослужащих подразделений указанного соединения противника.

Россия для войны в Украине передислоцирует войска из Сибири и Сирии

В Генштабе ВСУ добавили, что военным руководством вооруженных сил РФ было одобрено решение о перемещении в район ведения боевых действий подразделений войск росгвардии, базирующихся в административных границах сибирского военного округа и контингента российских войск в Сирии.

Напомним, аналитики ISW заявили, что украинские войска могли прорвать границу Луганской области в направлении Кременной.

К слову, в Пентагоне рассказали, что ВСУ сейчас удается достигать своих стратегических целей - вести контрследующие действия в Харьковской, Херсонской и Донецкой областях.

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