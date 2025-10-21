Росія передала США свої вимоги для миру з Україною: Reuters дізналося деталі
Росія повторила вимоги для укладення мирної угоди з Україною в приватному документі, який вона направила США на вихідних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами джерел видання, Росія передала США так званий "нон-пейпер" (неофіційну дипломатичну записку). У документі Росія знову підтвердила свою вимогу встановити контроль над усією Донецькою областю. Таким чином, Москва фактично відкинула ідею президента США Дональда Трампа про необхідність заморозити лінію фронту на поточних позиціях.
Також, за словами одного з неназваних американських чиновників, у "нон-пейпері" Росія повторила свою колишню вимогу - щоб війська НАТО не розміщувалися на території України в рамках будь-якої мирної угоди.
Варто зауважити, що "нон-пейпер" - дипломатичний термін, що позначає неофіційний документ, призначений для передачі позиції однієї сторони іншої.
Вимоги Путіна
Нагадаємо, раніше The Washington Post із посиланням на джерела писало, що російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом нібито натякнув на готовність до певних поступок для завершення війни.
За неофіційною інформацією, Путін заявив, що він може вивести війська із Запорізької та Херсонської областей, але тільки якщо Росія отримає повний контроль над Донецькою областю.
Після цього президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна не буде дарувати Росії свою територію і обмінювати Донецьку область.
Також глава української держави зазначив, що він наполягає на завершенні бойових дій, відштовхуючись від поточної лінії фронту.
За його словами, зараз є шанс для дипломатії, але Росія намагається "зіскочити".