Росія передала США свої вимоги для миру з Україною: Reuters дізналося деталі

Росія повторила вимоги для укладення мирної угоди з Україною в приватному документі, який вона направила США на вихідних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами джерел видання, Росія передала США так званий "нон-пейпер" (неофіційну дипломатичну записку). У документі Росія знову підтвердила свою вимогу встановити контроль над усією Донецькою областю. Таким чином, Москва фактично відкинула ідею президента США Дональда Трампа про необхідність заморозити лінію фронту на поточних позиціях.

Також, за словами одного з неназваних американських чиновників, у "нон-пейпері" Росія повторила свою колишню вимогу - щоб війська НАТО не розміщувалися на території України в рамках будь-якої мирної угоди.

Варто зауважити, що "нон-пейпер" - дипломатичний термін, що позначає неофіційний документ, призначений для передачі позиції однієї сторони іншої.