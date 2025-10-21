Россия передала США свои требования для мира с Украиной: Reuters узнало детали
Россия повторила требования для заключения мирной сделки с Украиной в частном документе, который она направила США на выходных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам источников издания, Россия передала США так называемый "нон-пейпер" (неофициальную дипломатическую записку). В документе Россия вновь подтвердила свое требование установить контроль над всей Донецкой областью. Таким образом, Москва фактически отвергла идею президента США Дональда Трампа о необходимости заморозить линию фронта на текущих позициях.
Также, по словам одного из неназванных американских чиновников, в "нон-пейпере" Россия повторила свое прежнее требование - чтобы войска НАТО не размещались на территории Украины в рамках любого мирного соглашения.
Стоит заметить, что "нон-пейпер"дипломатический термин, обозначающий неофициальный документ, предназначенный для передачи позиции одной стороны другой.
Требования Путина
Напомним, ранее The Washington Post со ссылкой на источники писало, что российский диктатор Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом якобы намекнул на готовность к определенным уступкам для завершения войны.
По неофициальной информации, Путин заявил, что он может вывести войска из Запорожской и Херсонской областей, но только если Россия получит полный контроль над Донецкой областью.
После этого президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не будет дарить России свою территорию и обменивать Донецкую область.
Также глава украинского государства отметил, что он настаивает на завершении боевых действий, отталкиваясь от текущей линии фронта.
По его словам, сейчас есть шанс для дипломатии, но Россия пытается "соскочить".