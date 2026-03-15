UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росія передала Ірану дрони і розвіддані про бази США на Близькому Сході, - Зеленський

00:45 15.03.2026 Нд
2 хв
Росія знайшла "виправдання", чому вона може допомагати Ірану
aimg Едуард Ткач
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія надає допомогу іранському режиму для атак по базах США і країнах на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави для журналіста Фаріда Закарія.

Читайте також: Тактика з України: західна розвідка дізналася, як Росія допомагає Ірану обходити ППО

Під час бесіди у президента запитали, чи є у нього якась інформація про те, що росіяни передавали Ірану розвіддані про розміщення американських військ і об'єктів, щоб Тегеран міг їх атакувати.

У відповідь Зеленський сказав, що перш за все, Росія вже передала "Шахеди", які Іран використовував для ударів по об'єктах США.

"Вони використовують іранські ліцензії, за якими вони побудували і виробили велику кількість дронів. Вони передали їх. У мене є 100% факти, що іранський режим застосовував їх проти американських баз і проти наших близькосхідних сусідів Ірану", - сказав глава держави.

Він додав, що з Україною поділилися розвідданими і Київ бачив, що деякі деталі в іранських дронах є російськими.

Крім цього, Росія допомагає Ірану розвідданими, виправдовуючи це тим, що раз Європа і США допомагають Україні розвідкою, то і Москва може робити те ж саме для Тегерана.

"Моя розвідка потім повідомила мені, що вони вважають, що (росіяни - ред.) діляться інформацією, розвідданими з іранським режимом... Також моя розвідка повідомила мені, що вони кажуть: "Якщо Європа і США можуть допомагати Україні розвідданими в цій війні, це означає, що Росія може допомагати іранському режиму. Така їхня точка зору на це. Так що це факт, і ви бачите, що це не великий секрет", - резюмував Зеленський.

Допомога РФ Ірану

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп публічно визнав, що глава Кремля Володимир Путін може "трохи" допомагати Ірану. При цьому він виправдав диктатора РФ його війною в Україні.

"Я думаю, що Путін, можливо, трохи Ірану допомагає. Тому що він, мабуть, думає, що ми допомагаємо Україні, чи не так?", - сказав Трамп.

До слова, посол РФ у Британії Андрій Келін зізнався днями, що Росія не є "нейтральною стороною" і підтримує Іран у конфлікті з Ізраїлем. Також за його словами, Москва вважає дії західних країн у цій ситуації несправедливими.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиІранБлизький СхідВійна в Україні