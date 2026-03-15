Россия передала Ирану дроны и разведданные о базах США на Ближнем Востоке, - Зеленский

В ходе беседы у президента спросили, есть ли у него какая-то информация о том, что россияне передавали Ирану разведданные о размещении американских войск и объектов, чтобы Тегеран мог их атаковать.

В ответ Зеленский сказал, что прежде всего, Россия уже передала "Шахеды", которые Иран использовал для ударов по объектам США.

"Они используют иранские лицензии, по которым они построили и произвели большое количество дронов. Они передали их. У меня есть 100% факты, что иранский режим применял их против американских баз и против наших ближневосточных соседей Ирана", - сказал глава государства.

Он добавил, что с Украиной поделились разведданными и Киев видел, что в некоторые детали в иранских дронах являются российскими.

Помимо этого, Россия помогает Ирану разведданными оправдывая это тем, что раз Европа и США помогают Украине разведкой, то и Москва может делать то же самое для Тегерана.

"Моя разведка затем сообщила мне, что они считают, что (россияне - ред.) делятся информацией, разведданными с иранским режимом... Также моя разведка сообщила мне, что они говорят: "Если Европа и США могут помогать Украине разведданными в этой войне, это значит, что Россия может помогать иранскому режиму. Такова их точка зрения на это. Так что это факт, и вы видите, что это не большой секрет", - резюмировал Зеленский.