Трамп визнав допомогу Ірану від РФ, але виправдав Путіна війною в Україні

15:23 13.03.2026 Пт
2 хв
Чому, на думку президента США, Москва підтримує Тегеран?
aimg Тетяна Степанова
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп визнав, що російський диктатор Володимир Путін може "трохи" допомагати Ірану. Водночас виправдав його війною в Україні.

"Я думаю, що Путін, можливо, трохи Ірану допомагає. Бо він, мабуть, думає, що ми допомагаємо Україні, чи не так?", - сказав Трамп.

Його коментарі прозвучали після того, як розвідка США повідомила, що Росія надала Ірану інформацію, яка може допомогти Тегерану завдати ударів по американських військових кораблях, літаках та інших об'єктах у регіоні.

Водночас на уточнення журналістів американський президент визнав, що США також допомагають Україні.

Фото: Трамп визнав, що Росія допомагає Ірану (інфографіка РБК-Україна)

"Так, ми теж їм допомагаємо… І він (Путін - ред.) це каже, і Китай сказав би те ж саме, знаєте. Якщо бути чесними... Це типу: ей, вони це роблять, і ми це робимо", - додав Трамп.

Росія допомагає Ірану

Нагадаємо, роль Росії у конфліктах на Близькому Сході та в Європі стає дедалі активнішою. Зокрема, британська розвідка розслідує можливий "слід Кремля" в інциденті з дронами, що атакували британську авіаносну групу.

При цьому Москва заявила, що РФ не є "нейтральною стороною" і підтримує Іран у конфлікті з Ізраїлем та вважає дії західних країн у цій ситуації несправедливими.

Тим часом в Ірані офіційно підтвердили тісне партнерство з Росією та відкинули можливість перемир'я з Ізраїлем.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що на початку повномасштабної війни Росії проти України, Москва для атак по країні використовувала дрони з іранськими деталями.

Тепер же Іран отримує російські комплектуючі, що дає змогу Тегерану атакувати інші країни Близького Сходу і бази США.

Також, на думку Зеленського, Москва не тільки активно підтримує Тегеран дронами та ППО, а й може надіслати до Ірану свої війська.

