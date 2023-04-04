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Росія передала Білорусі "Іскандер-М", який може нести ядерні ракети, - Шойгу

Фото: міністр оборони РФ Сергій Шойгу (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Росія передала Білорусі оперативно-тактичний комплекс "Іскандер-М". Він може використовувати ракети у звичайному та ядерному виконанні.

Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

За його словами, 3 квітня на полігоні в Росії нібито було розпочато навчання білоруських військових роботі з цим комплексом для так званого захисту "Союзної держави".

Крім того, Шойгу заявив що частина білоруських літаків штурмової авіації вже "отримали здатність завдавати ударів по об'єктах супротивника засобами поразки в ядерному оснащенні".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про намір Росії розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Як заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, він готовий домовитися із главою Кремля Володимиром Путіним про розміщення стратегічної ядерної зброї в РБ "якщо це знадобиться Мінську".

Рішення Лукашенка обурило світових лідерів. В ЄС заявили, що переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі несе загрозу європейській безпеці.

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БілорусьЯдерна зброяСергей Шойгуискандеры