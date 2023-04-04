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Россия передала Беларуси "Искандер-М", который может нести ядерные ракеты, - Шойгу

Фото: министр обороны РФ Сергей Шойгу (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Россия передала Беларуси оперативно-тактический комплекс "Искандер-М". Он может использовать ракеты в обычном и ядерном исполнении.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает РБК-Украина со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

По его словам, 3 апреля на полигоне в России якобы было начато обучение белорусских военных работе с этим комплексом для так называемой защиты "Союзного государства".

Кроме того, Шойгу заявил, что часть белорусских самолетов штурмовой авиации уже "получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащеннии".

Напомним, ранее сообщалось о намерении России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Как заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, он готов договориться с главой Кремля Владимиром Путиным о размещении стратегического ядерного оружия в РБ "если это понадобится Минску".

Решение Лукашенко возмутило мировых лидеров. В ЕС заявили, что перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь несет угрозу европейской безопасности.

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БеларусьЯдерное оружиеСергей Шойгуискандеры