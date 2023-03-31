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Лукашенко готовий попросити у Путіна і стратегічну ядерну зброю: "якщо знадобиться"

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Мінськ, П'ятниця 31 березня 2023 14:02
Лукашенко готовий попросити у Путіна і стратегічну ядерну зброю: "якщо знадобиться" Фото: Олександр Лукашенко (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Режим Лукашенка готовий домовитися із главою Кремля Володимиром Путіним про розміщення стратегічної ядерну зброю в Білорусі. За умови, якщо це знадобиться Мінську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву диктатора Олександра Лукашенка під час послання білоруському народу і парламенту.

"Якщо треба, до Білорусі буде введено і стратегічну ядерну зброю", - заявив Лукашенко.

Самопроголошений президент Білорусі також повідомив, що нібито доручив негайно відновити у країні майданчики, де раніше розміщувалися ракетні комплекси "Тополь".

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив про намір розмістити ядерну зброю в Білорусі. Але мова йшла про тактичну і нібито про це в нього просив самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко.

Додамо, що світові лідери вже відреагували на ініціативу диктатора. В ЄС заявили, що переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі несе загрозу європейській безпеці.

Сам же Лукашенко спробував пояснити, навіщо йому ядерна зброя в Білорусі. Нібито йому захотілося "ядерки" через те, що в його країні готується "державний переворот" і Мінськ намагаються "втягнути у війну".

Детальніше про те, що стоїть за заявами Лукашенка і чи готовий він до агресії проти України - писало РБК-Україна.

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