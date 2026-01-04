РФ озброїла "Шахеди" ракетами: з'явилось відео перехопленого дрону

Перехоплено російський дрон-камікадзе "Шахед", оснащений переносним зенітно-ракетним комплексом. Це свідчить про спробу РФ створити нову загрозу для української авіації та змінити тактику застосування БПЛА.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в Telegram заявили Сили безпілотних систем ЗС України.
"Бійці батальйону Darknode 412-ї бригади Nemesis перехопили російський "Шахед", оснащений переносним зенітно-ракетним комплексом. Дрон також мав радіомодем і камеру, що дозволяло керувати ним з території РФ та здійснювати пуск ракети в повітрі", - повідомили в СБС.
Завдяки злагодженим діям екіпажу ворожий БПЛА було знищено, що усунуло потенційну загрозу для авіації України.
Наразі триває дослідження тактики застосування противником нової конфігурації озброєнь, аби розробити ефективні контрзаходи, повідомили в СБС.
Росія регулярно модернізує ударні дрони типу Shahed-136, експериментуючи з навігацією, системами зв’язку та бойовим навантаженням. Раніше фіксувалися спроби встановлення додаткових антен, камер та елементів штучного інтелекту для підвищення автономності БПЛА.
Нагадаємо, що в ніч на 3 січня РФ здійснила масовану атаку на Україну за допомогою 95 ударних дронів з різних напрямків. Завдяки злагодженим діям ППО та авіації, українським захисникам вдалося знищити 80 ворожих БПЛА.
Відбиття повітряного нападу забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді регулярно звітує про ефективні удари українських дронів по техніці та об’єктах противника.
Так, у новорічну ніч СБС знищили 10 військових і інфраструктурних цілей як на території Росії, так і на тимчасово окупованих територіях. У ніч на 30 грудня "Птахи Мадяра" ліквідували хаб запусків "Шахедів" в Донецькому аеропорту.
За словами Мадяра, підрозділи СБС за останні місяці уразили та знищили десятки тисяч цілей ворога, включно з живою силою, що значно знижує бойові можливості окупантів.