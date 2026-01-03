ua en ru
Сб, 03 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія вночі атакувала Україну дронами з різних напрямків: як відпрацювала ППО

Субота 03 січня 2026 09:05
UA EN RU
Росія вночі атакувала Україну дронами з різних напрямків: як відпрацювала ППО Ілюстративне фото: сили ППО збили 80 російських дронів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У ніч на 3 січня Росія атакувала Україну 95 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити 80 ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, з 18:00 2 січня до ранку 3 січня росіяни атакували 95 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Кача, Чауда, Гвардійське - ТОТ АР Крим. Близько 60 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих безпілотників типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 15 ударних дронів на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Обстріли України

Нагадаємо, вчора, 2 січня, російські окупанти вдарили по центру Харкова двома ракетами. Як з'ясувала Харківська облпрокуратура, йдеться про балістичні ракети "Іскандер".

Спочатку повідомлялося, що ракети влучили у житловий багатоповерховий будинок, внаслідок чого він був зруйнований.

Пізніше з’явилася уточнена інформація: пошкоджено 5-поверхову будівлю та частину під'їзду 4-поверхового багатоквартирного будинку.

Внаслідок ворожої атаки є загиблі та понад 30 постраждалих.

Також вчора в дельті Дунаю через атаку російського безпілотника спалахнула пожежа на острові Анкудинів. Вогонь поширився на землі Вилківського лісництва та острів Очаківський, житлові будинки не постраждали.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППО Повітряні сили України Війна в Україні Атака дронів
Новини
У столиці Венесуели чули вибухи, частина Каракаса без світла
У столиці Венесуели чули вибухи, частина Каракаса без світла
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем