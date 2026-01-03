Росія вночі атакувала Україну дронами з різних напрямків: як відпрацювала ППО
У ніч на 3 січня Росія атакувала Україну 95 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити 80 ворожих безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
За даними військових, з 18:00 2 січня до ранку 3 січня росіяни атакували 95 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Кача, Чауда, Гвардійське - ТОТ АР Крим. Близько 60 із них - "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих безпілотників типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 15 ударних дронів на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.
Обстріли України
Нагадаємо, вчора, 2 січня, російські окупанти вдарили по центру Харкова двома ракетами. Як з'ясувала Харківська облпрокуратура, йдеться про балістичні ракети "Іскандер".
Спочатку повідомлялося, що ракети влучили у житловий багатоповерховий будинок, внаслідок чого він був зруйнований.
Пізніше з’явилася уточнена інформація: пошкоджено 5-поверхову будівлю та частину під'їзду 4-поверхового багатоквартирного будинку.
Внаслідок ворожої атаки є загиблі та понад 30 постраждалих.
Також вчора в дельті Дунаю через атаку російського безпілотника спалахнула пожежа на острові Анкудинів. Вогонь поширився на землі Вилківського лісництва та острів Очаківський, житлові будинки не постраждали.