РФ вооружила "Шахеды" ракетами: появилось видео перехваченного дрона

"Бойцы батальона Darknode 412-й бригады Nemesis перехватили российский "Шахед", оснащенный переносным зенитно-ракетным комплексом. Дрон также имел радиомодем и камеру, что позволяло управлять им с территории РФ и осуществлять пуск ракеты в воздухе", - сообщили в СБС.

Благодаря слаженным действиям экипажа вражеский БПЛА был уничтожен, что устранило потенциальную угрозу для авиации Украины.

Сейчас продолжается исследование тактики применения противником новой конфигурации вооружений, чтобы разработать эффективные контрмеры, сообщили в СБС.

Россия регулярно модернизирует ударные дроны типа Shahed-136, экспериментируя с навигацией, системами связи и боевой нагрузкой. Ранее фиксировались попытки установки дополнительных антенн, камер и элементов искусственного интеллекта для повышения автономности БПЛА.