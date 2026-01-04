РФ вооружила "Шахеды" ракетами: появилось видео перехваченного дрона

Перехвачен российский дрон-камикадзе "Шахед", оснащенный переносным зенитно-ракетным комплексом. Это свидетельствует о попытке РФ создать новую угрозу для украинской авиации и изменить тактику применения БПЛА.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в Telegram заявили Силы беспилотных систем ВС Украины.
"Бойцы батальона Darknode 412-й бригады Nemesis перехватили российский "Шахед", оснащенный переносным зенитно-ракетным комплексом. Дрон также имел радиомодем и камеру, что позволяло управлять им с территории РФ и осуществлять пуск ракеты в воздухе", - сообщили в СБС.
Благодаря слаженным действиям экипажа вражеский БПЛА был уничтожен, что устранило потенциальную угрозу для авиации Украины.
Сейчас продолжается исследование тактики применения противником новой конфигурации вооружений, чтобы разработать эффективные контрмеры, сообщили в СБС.
Россия регулярно модернизирует ударные дроны типа Shahed-136, экспериментируя с навигацией, системами связи и боевой нагрузкой. Ранее фиксировались попытки установки дополнительных антенн, камер и элементов искусственного интеллекта для повышения автономности БПЛА.
Напомним, что в ночь на 3 января РФ осуществила массированную атаку на Украину с помощью 95 ударных дронов с разных направлений. Благодаря слаженным действиям ПВО и авиации, украинским защитникам удалось уничтожить 80 вражеских БПЛА.
Отражение воздушного нападения обеспечивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди регулярно отчитывается об эффективных ударах украинских дронов по технике и объектам противника.
Так, в новогоднюю ночь СБС уничтожили 10 военных и инфраструктурных целей как на территории России, так и на временно оккупированных территориях. В ночь на 30 декабря "Птицы Мадьяра" ликвидировали хаб запусков "Шахедов" в Донецком аэропорту.
По словам Мадяра, подразделения СБС за последние месяцы поразили и уничтожили десятки тысяч целей врага, включая живую силу, что значительно снижает боевые возможности оккупантов.