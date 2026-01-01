ua en ru
Перший удар по НПЗ і нафтобазі у 2026 році. "Мадяр" підтвердив атаки на 10 об'єктів РФ

Четвер 01 січня 2026 12:37
UA EN RU
Перший удар по НПЗ і нафтобазі у 2026 році. "Мадяр" підтвердив атаки на 10 об'єктів РФ Ілюстративне фото: "Мадяр" підтвердив атаки на 10 об'єктів РФ (facebook comMinistryofDefence UA)
Автор: Ірина Глухова

У новорічну ніч Сили безпілотних систем завдали удари по 10 військових та інфраструктурних обʼєктах у глибині Росії та на тимчасово окупованій ворогом території.

Як пише РБК-Україна, про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

“Перший НПЗ-2026 прикурив о 23:59 під бій хробачих курантів, другою була нафтобаза - за 3-5 хвилин потому”, - розповів "Мадяр".

За словами командувача, "візит ввічливості" було нанесено Птахами СБС на 5 обʼєктів у ТОТ та на 5 обʼєктів у глибині боліт, інформування про ураження яких здійснює Генштаб ЗСУ.

Зокрема йдеться про "ххх НПЗ (zzz край, РФ) - спільна операція Птахів 1 оц СБС та підрозділу Граф, СБС; jjj нафтоналивайка (Республіка Катарстан, рф), 1 оц СБС".

Також він вказав на інші цілі:

  • "нафтобаза Ровеньки (Луганська обл, ТОТ) - закріплення палаючого ефекту повторно, 1 оц СБС;
  • ПС Ровеньки (Луганська обл, ТОТ);
  • РЛС КАСТА-2Е2 (Гвардійське, АР Крим, ТОТ) - пристрій для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей і управління рухом;
  • РЛП АЕ Гвардійське (АР Крим, ТОТ) - радіолокаційний пункт аеродрому бойового авіазастосування Гвардійське та позиційного району для розміщення і підготовки запуску ОТРК "Іскандер-М" і пусків БпЛА "Shahed", 1 оц СБС".

Крім того, за даними Бровді, йдеться про "ПС Балашівка (Запорізька обл, ТОТ); два пункти зосередження противника та склад ПММ зі складу 69 мсд і рембази 283 мсп (Валуйки, Белгородська обл, рф); ЗРК ТОР (Донецька обл, ТОТ) - третій знищений ЗРК за добу 31.12.25 у виконанні Птахів батальйону "Asgard" 412 обр "Немезис".

Атаки на Росію у новорічну ніч

Нагадаємо, раніше повідомлялось про влучання цієї ночі у місті Людиново Калузької області, де розташована нафтобаза і атаку на Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.

Об'єкти були атаковані дронами.

Також у ніч із 31 грудня на 1 січня на російську столицю - Москву полетіли невідомі дрони. З цієї причини було закрито один зі столичних аеропортів.

Ймовірно, атака відбувалася прямо під час того, як глава Кремля Володимир Путін виступав із новорічним зверненням до росіян.

