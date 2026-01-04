РФ озброїла "Шахеди" ракетами: з'явилось відео перехопленого дрону

Перехоплено російський дрон-камікадзе "Шахед", оснащений переносним зенітно-ракетним комплексом. Це свідчить про спробу РФ створити нову загрозу для української авіації та змінити тактику застосування БПЛА.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в Telegram заявили Сили безпілотних систем ЗС України.

"Бійці батальйону Darknode 412-ї бригади Nemesis перехопили російський "Шахед", оснащений переносним зенітно-ракетним комплексом. Дрон також мав радіомодем і камеру, що дозволяло керувати ним з території РФ та здійснювати пуск ракети в повітрі", - повідомили в СБС.

Завдяки злагодженим діям екіпажу ворожий БПЛА було знищено, що усунуло потенційну загрозу для авіації України.

Наразі триває дослідження тактики застосування противником нової конфігурації озброєнь, аби розробити ефективні контрзаходи, повідомили в СБС.

Росія регулярно модернізує ударні дрони типу Shahed-136, експериментуючи з навігацією, системами зв’язку та бойовим навантаженням. Раніше фіксувалися спроби встановлення додаткових антен, камер та елементів штучного інтелекту для підвищення автономності БПЛА.