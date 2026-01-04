ua en ru
Вс, 04 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ вооружила "Шахеды" ракетами: появилось видео перехваченного дрона

Украина, Воскресенье 04 января 2026 22:27
UA EN RU
РФ вооружила "Шахеды" ракетами: появилось видео перехваченного дрона Фото: СБС перехватили дрон с ПЗРК, угрожавший авиации Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Перехвачен российский дрон-камикадзе "Шахед", оснащенный переносным зенитно-ракетным комплексом. Это свидетельствует о попытке РФ создать новую угрозу для украинской авиации и изменить тактику применения БПЛА.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в Telegram заявили Силы беспилотных систем ВС Украины.

"Бойцы батальона Darknode 412-й бригады Nemesis перехватили российский "Шахед", оснащенный переносным зенитно-ракетным комплексом. Дрон также имел радиомодем и камеру, что позволяло управлять им с территории РФ и осуществлять пуск ракеты в воздухе", - сообщили в СБС.

Благодаря слаженным действиям экипажа вражеский БПЛА был уничтожен, что устранило потенциальную угрозу для авиации Украины.

Сейчас продолжается исследование тактики применения противником новой конфигурации вооружений, чтобы разработать эффективные контрмеры, сообщили в СБС.

Россия регулярно модернизирует ударные дроны типа Shahed-136, экспериментируя с навигацией, системами связи и боевой нагрузкой. Ранее фиксировались попытки установки дополнительных антенн, камер и элементов искусственного интеллекта для повышения автономности БПЛА.

Напомним, что в ночь на 3 января РФ осуществила массированную атаку на Украину с помощью 95 ударных дронов с разных направлений. Благодаря слаженным действиям ПВО и авиации, украинским защитникам удалось уничтожить 80 вражеских БПЛА.

Отражение воздушного нападения обеспечивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди регулярно отчитывается об эффективных ударах украинских дронов по технике и объектам противника.

Так, в новогоднюю ночь СБС уничтожили 10 военных и инфраструктурных целей как на территории России, так и на временно оккупированных территориях. В ночь на 30 декабря "Птицы Мадьяра" ликвидировали хаб запусков "Шахедов" в Донецком аэропорту.

По словам Мадяра, подразделения СБС за последние месяцы поразили и уничтожили десятки тысяч целей врага, включая живую силу, что значительно снижает боевые возможности оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Силы беспилотных систем Война в Украине Дрони
Новости
"Изменения должны продолжаться". Зеленский анонсировал заседание Кабмина
"Изменения должны продолжаться". Зеленский анонсировал заседание Кабмина
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем