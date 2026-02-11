ua en ru
Росія не отримувала мирного плану з 20 пунктів, але "готова" до компромісів, - Лавров

Середа 11 лютого 2026 08:21
Фото: глава російського МЗС Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: Маловічко Юлія

Мирний план щодо завершення війни в Україні з 20 пунктів РФ не отримувала будь-якими каналами. При цьому Москва готова до компромісів на переговорах, але лише тих, які не змінюють ключових принципів.

Про це заявив глава російського МЗС Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Читайте також: Переговори в Абу-Дабі вже йдуть: що обговорюють Україна, Росія та США сьогодні

За його словами, РФ не отримувала ні офіційними, ні неофіційними каналами мирний план із 20 пунктів. В Анкориджі - на зустрічі лідерів РФ і США в серпні минулого року - було досягнуто бази, каже Лавров.

"В Анкориджі ми знайшли підходи, що спиралися на американську ініціативу, американські пропозиції - і які відкривали шлях до миру. На тій основі цілком реально було оперативно узгодити остаточний договір про врегулювання", - заявив він.

При цьому наступні версії мирної угоди Лавров назвав "спробами зґвалтування американської ініціативи" з боку президента Володимира Зеленського та його команди.

Європа, Зеленський і компроміс

Глава МЗС РФ також стверджує, що Європа і Київ пропонують "договір терпимості" замість "реального забезпечення прав людини в Україні". Він каже, що Європа "перелопачує" ті узгоджені моменти, які були досягнуті лідерами в Анкоріджі.

Лавров також заявив в інтерв'ю російському інтернет-проекту: Зеленський розраховує, що в разі перемир'я "НАТО розмістить в Україні ракети, здатні діставати до міст РФ".

Ще очільник російської дипломатії підкреслив, що цілі "СВО в Україні" залишаються незмінними і не підлягають кон'юнктурним компромісам.

"Він пояснив, що Росія готова до компромісів, але вони не можуть стосуватися ключових принципів, від яких залежить життя держави і мільйонів людей", - пише російський ресурс.

Міністр РФ акцентував також, що "законний інтерес Росії в контексті СВО - забезпечити свою безпеку".

Мирний план США і переговори

Як відомо, у листопаді минулого року Вашингтон запропонував Україні так званий мирний план, що складається з 28 пунктів. Він передбачав значні поступки Росії і тут же був розкритикований як Києвом, так і європейськими партнерами.

Далі Україна і Європа провели низку зустрічей, на яких адаптували мирний план під більш-менш прийнятну версію для Києва - план скоротився до 20 пунктів.

Потім Україна, США і Європа неодноразово збиралися для обговорення плану, американська сторона також їздила до Москви з цією ж метою.

За словами Зеленського, мирний план з точки зору гарантій безпеки доопрацьований, проте загалом - він готовий на 90%. Досі проблемними для укладення миру є ключові моменти - питання територій та Запорізької АЕС.

Москва хоче повний контроль над Донбасом і ЗАЕС, але Київ категорично проти такого стану справ. Крайні переговори відбулися 4-5 лютого в Абу-Дабі - там Україна, РФ і США знову намагалися домовитися.

