Главная » Новости » Политика

Россия не получала мирный план из 20 пунктов, но "готова" к компромиссам, - Лавров

Среда 11 февраля 2026 08:21
UA EN RU
Автор: Маловичко Юлия

Мирный план по завершению войны в Украине из 20 пунктов РФ не получала по любым каналам. При этом Москва готова к компромиссам на переговорах, но лишь тем, которые не меняют ключевые принципы.

Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Читайте также: Переговоры в Абу-Даби уже идут: что обсуждают Украина, Россия и США сегодня

По его словам, РФ не получала ни по официальным каналам, ни по неофициальным мирный план, состоящий из 20 пунктов. В Анкоридже - на встрече лидеров РФ и США в августе прошлого года - была достигнута база, говорит Лавров.

"В Анкоридже мы нашли подходы, опиравшиеся на американскую инициативу, американские предложения - и которые открывали путь к миру. На той основе вполне реально было оперативно согласовать окончательный договор об урегулировании", - заявил он.

При этом последующие версии мирного соглашения Лавров назвал "попытками изнасилования американской инициативы" со стороны президента Владимира Зеленского и его команды.

Европа, Зеленский и компромисс

Глава МИД РФ также утверждает, что Европа и Киев предлагают "договор терпимости" вместо "реального обеспечения прав человека в Украине". Исходя из его заявлений, Европа "перелопачивает" те согласованные моменты, которые были достигнуты лидерами в Анкоридже.

Лавров также заявил в интервью российскому интернет-проекту: Зеленский рассчитывает, что в случае перемирия "НАТО разместит в Украине ракеты, способные доставать до городов РФ".

Еще глава российской дипломатии подчеркнул, что цели "СВО в Украине" остаются неизменными и не подлежат каким-то конъюнктурным компромиссам.

"Он пояснил, что Россия готова к компромиссам, но они не могут касаться ключевых принципов, от которых зависит жизнь государства и миллионов людей", - пишет российский ресурс.

Министр РФ акцентировал также, что "законный интерес России в контексте СВО - обеспечить свою безопасность".

Мирный план США и переговоры

Как известно, в ноябре прошлого года Вашингтон предложил Украине так называемый мирный план, состоящий из 28 пунктов. Он подразумевал значтеьные уступки России и тут же был раскритикован как Киевом, так и европейскими партнерами.

Далее Украина и Европа провели ряд встреч, на которых адаптировали мирный план под более-менее приемлимую версию для Киева - план сократился до 20 пунктов.

Затем Украина, США и Европа неоднократно собирались для обсуждения плана, американская сторона также ездила в Москву с этой же целью.

По словам Зеленского, мирный план с точки зрения гарантий безопасности доработан, однако в целом - он готов на 90%. До сих пор проблемными для заключения мира являются ключевые моменты - вопрос территорий и Запорожской АЭС.

Москва хочет полный контроль над Донбассом и ЗАЭС, но Киев категорически против такого положения дел. Крайние переговоры прошли 4-5 февраля в Абу-Даби - там Украина, РФ и США снова пытались договориться.

