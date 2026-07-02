Росія отримає відповідь за сьогоднішній удар по Києву, - Зеленський

Росія отримає відповідь за масований комбінований обстріл Києва в ніч на сьогодні.

Як повідомляє РБК-Україна , про це український президент Володимир Зеленський заявив на місці ворожого удару в Дарницькому районі столиці.

"Росія отримає відповідь за сьогоднішній удар по Києву - це безумовно", - підкреслив глава держави.

Крім того, Зеленський заявив, що Україна виступає за справедливий мир і справедливе закінчення війни.

"А поки його немає - за справедливі відповіді", - сказав президент.

У ніч проти 2 липня російські війська здійснили черговий масштабний комбінований удар по Україні. Головною ціллю атаки став Київ.

Для обстрілу окупанти використали ракети повітряного, наземного та морського базування, а також сотні ударних безпілотників. Загалом сили РФ застосували 570 засобів повітряного нападу, серед яких 496 дронів-камікадзе та 74 ракети різних типів.

У столиці атака спричинила масштабні руйнування цивільної інфраструктури. Пошкодження зафіксували більш ніж на 30 локаціях у всіх районах міста, руйнування цивільної інфраструктури є у семи районах. Крім того, були прямі влучання у житлові будинки.

Згодом ДСНС оприлюднила кадри ліквідації наслідків обстрілу. На фото видно масштабні пожежі у багатоповерхових житлових будинках, приватному секторі та на складських об'єктах.