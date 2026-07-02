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Росія отримає відповідь за сьогоднішній удар по Києву, - Зеленський

17:02 02.07.2026 Чт
2 хв
Глава держави зробив заяву на місці ворожого удару у столиці
aimg Валерій Ульяненко
Росія отримає відповідь за сьогоднішній удар по Києву, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
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Росія отримає відповідь за масований комбінований обстріл Києва в ніч на сьогодні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це український президент Володимир Зеленський заявив на місці ворожого удару в Дарницькому районі столиці.

"Росія отримає відповідь за сьогоднішній удар по Києву - це безумовно", - підкреслив глава держави.

Крім того, Зеленський заявив, що Україна виступає за справедливий мир і справедливе закінчення війни.

"А поки його немає - за справедливі відповіді", - сказав президент.

У ніч проти 2 липня російські війська здійснили черговий масштабний комбінований удар по Україні. Головною ціллю атаки став Київ.

Для обстрілу окупанти використали ракети повітряного, наземного та морського базування, а також сотні ударних безпілотників. Загалом сили РФ застосували 570 засобів повітряного нападу, серед яких 496 дронів-камікадзе та 74 ракети різних типів.

У столиці атака спричинила масштабні руйнування цивільної інфраструктури. Пошкодження зафіксували більш ніж на 30 локаціях у всіх районах міста, руйнування цивільної інфраструктури є у семи районах. Крім того, були прямі влучання у житлові будинки.

Згодом ДСНС оприлюднила кадри ліквідації наслідків обстрілу. На фото видно масштабні пожежі у багатоповерхових житлових будинках, приватному секторі та на складських об'єктах.

Зокрема, у Шевченківському районі загорілася триповерхова нежитлова будівля, де розташована підстанція екстреної медичної допомоги. Через обстріл у частині міста також сталося відключення електроенергії.

Детальніше про нічну атаку, її наслідки, а також про загиблих і постраждалих - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський Російська Федерація Обстріл Києва Війна в Україні
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