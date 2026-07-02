Россия получит ответ за сегодняшний удар по Киеву, - Зеленский

Россия получит ответ за массированный комбинированный обстрел Киева в ночь на сегодняшний день.

Как сообщает РБК-Украина , об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил на месте вражеского удара в Дарницком районе столицы.

"Россия получит ответ за сегодняшний удар по Киеву - это безусловно", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина выступает за справедливый мир и справедливое окончание войны.

"А пока его нет - за справедливые ответы", - сказал президент.

В ночь на 2 июля российские войска нанесли очередной масштабный комбинированный удар по Украине. Главной целью атаки стал Киев.

Для обстрела оккупанты использовали ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также сотни ударных беспилотников. В общей сложности силы РФ применили 570 средств воздушного нападения, среди которых 496 дронов-камикадзе и 74 ракеты разных типов.

В столице атака повлекла за собой масштабные разрушения гражданской инфраструктуры. Повреждения зафиксировали более чем на 30 локациях во всех районах города, разрушения гражданской инфраструктуры есть в семи районах. Кроме того, были прямые попадания в жилые дома.

Впоследствии ГСЧС обнародовала кадры ликвидации последствий обстрела. На фото видны масштабные пожары в многоэтажных жилых домах, частном секторе и складских объектах.