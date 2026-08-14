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Москва та Ленінградська область під ударом дронів: у порту Усть-Луга пожежа

06:47 14.08.2026 Пт
1 хв
Що відомо про атаку дронів по РФ?
aimg Едуард Ткач
Москва та Ленінградська область під ударом дронів: у порту Усть-Луга пожежа Фото: дрони могли долетіти до самої Москви (t.me/mchs_official)
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У ніч на 14 серпня і вранці цього дня Москва і Ленінградська область зазнали атаки дронів. Внаслідок обстрілів зафіксовано пошкодження та пожежу в районі одного з портів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.

Мер Москви Сергій Собянін у себе в соцмережах писав, що атака дронів була ще з 23:44, і тоді ППО нібито збила два безпілотники, які летіли на столицю РФ.

Вже вранці майже о 6-й годині Собянін написав, що було збито ще 10 дронів. Однак у цьому пості не вказувалося, що це були дрони, що летіли на Москву. Та не виключено, що ці безпілотники долетіли до міста.

Також уночі під атакою опинився губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко. Судячи з його посади, атака на регіон розпочалася о 02:53. На ранок о 06:21 було збито вже нібито 51 безпілотник.

"Зафіксовано пошкодження в районі порту Усть-Луга... Внаслідок пошкодження зафіксовано спалах у порту", - йшлося у публікаціях.

Що ще відомо

Нагадаємо, на початку серпня мер Москви Сергій Собянін поскаржився, що Україна почала атакувати столицю Росії все більшою кількістю ударних дронів.

Також ми писали, що 4 серпня дрониатакували склади Wildberries у Московській та Ленінградській областях.

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Російська Федерація Москва порт Пожежа
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