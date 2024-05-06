Росія оголосила в розшук Данілова та ще кількох українських екс-чиновників
Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації оголосило в розшук низку колишніх українських чиновників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Зокрема, оголошений у розшук колишній секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов за статтею Кримінального кодексу РФ. Однак у чому саме його звинувачують, невідомо.
Крім того, російське МВС оголосило в розшук екс-міністра закордонних справ Павла Клімкіна, 16-го прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Причини оголошення їх у розшук також невідомі.
Оголошення РФ у розшук українських чиновників
Нагадаємо, 4 травня МВС Росії також оголосило в розшук низку чинних і колишніх посадовців України.
Зокрема, було оголошено в розшук президента Володимира Зеленського, командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка і колишнього президента Петра Порошенка.
В Офісі президента відреагували на такі рішення порадою шукати "здоровий глузд".
Ордери на арешти чиновників в МЗС України назвали відчаєм російської держави.
В Інституті вивчення війни (ISW) таке рішення пояснили реалізацією Кремлем ІПСО "Майдан-3".
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