Росія оголосила в розшук Данілова та ще кількох українських екс-чиновників

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Зокрема, оголошений у розшук колишній секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов за статтею Кримінального кодексу РФ. Однак у чому саме його звинувачують, невідомо.

Крім того, російське МВС оголосило в розшук екс-міністра закордонних справ Павла Клімкіна, 16-го прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Причини оголошення їх у розшук також невідомі.