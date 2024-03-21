Шуляк переконана, план Путіна по "Майдану-3" в Україні неможливий
Кремль зараз намагається штучно розхитати ситуацію в Україні. Але Майдан-3 у розумінні, який в це вкладає Росія, неможливий.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.
"Перший Майдан ініціювався знизу, це був протест проти речей, які були пов'язані з узурпацією влади. Другий Майдан також йшов знизу, люди були не згодні зі зміною курсу з європейського на російський. Тому Майдан-3 у тому розумінні, якому нам нав’язують - неможливий. Адже сьогодні вся Україна, всі українці об'єднані Майданом проти Путіна. І це зовсім інше, ніж те, що є в головах у нашого ворога", - вважає вона.
Водночас, за словами Шуляк, це ІПСО точно можуть намагатися розганяти в інформаційному просторі ворожі сили, тому що вони точно не розуміють природу і першого, і другого Майдану.
"Питання, яке стосується легітимності влади під час війни, грає на руку виключно одній силі - (голові Кремля, - ред) Путіну", - констатувала Шуляк.
Майдан-3
Російська Федерація планувала запустити наймасштабнішу ІПСО, яка мала призвести до нового державного перевороту в Україні. Вона отримала назву "Майдан-3".
Як з'ясувала СБУ, в рамках спецоперації "Майдан-3" Росія поширювала антиукраїнські настрої на платформі Telegram і витратила на це майже 250 млн доларів. Натомість загальний бюджет операції становив астрономічні 1,5 млрд доларів. Це найдорожча "акція" російських спецслужб в історії.
Крім того, ГУР отримало списки осіб, які Москва може залучити до так званої операції "Майдан-3".
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