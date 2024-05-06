Россия объявила в розыск Данилова и еще нескольких украинских экс-чиновников

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

В частности, объявлен в розыск бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов по статье Уголовного кодекса РФ. Однако в чем именно его обвиняют, неизвестно.

Кроме того, российское МВД объявило в розыск экс-министра иностранных дел Павла Климкина, 16-го премьер-министра Владимира Гройсмана и бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова. Причины объявления их в розыск также неизвестны.