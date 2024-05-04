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МЗС назвало оголошення Зеленського в розшук свідченням відчаю Росії

Київ, Субота 04 травня 2024 17:55
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МЗС назвало оголошення Зеленського в розшук свідченням відчаю Росії Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Оголошення президента України Володимира Зеленського в розшук міністерством внутрішніх справ РФ є "свідченням відчаю" російської державної машини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби Міністерства закордонних справ України.

"Російські повідомлення про нібито оголошення МВС РФ у розшук президента України Володимира Зеленського є свідченням відчаю російської державної машини та пропаганди, які не знають, який ще новинний привід вигадати для привернення уваги", - йдеться в заяві українського міністерства.

Водночас в українському МЗС нагадали, що на відміну від "нікчемних російських оголошень", ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна є цілком реальним і підлягає виконанню в 123 державах світу.

Зеленського оголосили в розшук у РФ

Сьогодні, 4 травня, російські ЗМІ з посиланням на дані бази МВС РФ повідомили, що Зеленського оголосили в російський розшук. Підставою для розшуку нібито стала кримінальна справа, яку завели на українського президента. В коментарі РБК-Україна речник президента Сергій Никифоров порадив росіянам пошукати спочатку здоровий глузд.

До цього росіяни оголошували у розшук військових командувачів Валерія Залужного та Олександра Сирського, а також голову СБУ Василя Малюка.

Також у російському розшуку перебуває суддя Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна.

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