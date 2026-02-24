Росія обмежила набір найманців на війну: хто потрапив у новий стоп-лист
У мережі з'явилася інформація про нове обмеження для іноземних громадян, яких раніше активно залучали до служби в російській армії. Йдеться про перелік держав, жителі яких більше не можуть підписувати контракт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію проекту Важливі історії.
Росія обмежила вербування іноземців
Російські вербувальники отримали перелік країн, громадян яких більше не дозволено залучати до контрактної служби.
За даними журналістів, відповідний список почали поширювати на початку 2026 року серед людей, які займаються набором іноземних бійців.
У документі вказано 36 держав, звідки тепер заборонено приймати добровольців.
У переліку фігурують Куба, Китай, Індія, Туреччина, Іран, Єгипет, Саудівська Аравія, Пакистан, В'єтнам, Ефіопія, Кенія, ОАЕ, Катар, Бахрейн та Ізраїль.
Пізніше список було розширено: у лютому туди додали ще сім країн, серед яких Колумбія, Аргентина, Камерун, Лівія, Сомалі, Ємен та Ірак.
Журналісти виявили цей перелік у чатах і групах вербувальників у соціальних мережах.
Існування такого списку також підтвердили в одному з великих регіональних центрів набору на контракт.
Чому з'явилася заборона
Хто саме ухвалив рішення про введення обмежень, офіційно не повідомляється. Однак, за інформацією джерел, причиною могли стати дипломатичні домовленості.
Передбачається, що таким чином Москва намагається уникнути ускладнень у відносинах із низкою країн, чиїх громадян раніше активно вербували для участі у війні проти України.
Повідомляється, що перелік поширюється насамперед серед вербувальників, які працюють на арабському та африканському напрямках.
До нього увійшли держави, які раніше вважалися дружніми або нейтральними щодо Росії.
