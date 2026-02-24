ua en ru
Вт, 24 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия ограничила набор наемников на войну: кто попал в новый стоп-лист

РФ, Вторник 24 февраля 2026 07:20
UA EN RU
Россия ограничила набор наемников на войну: кто попал в новый стоп-лист Фото: российский военный (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В сети появилась информация о новом ограничении для иностранных граждан, которых ранее активно привлекали к службе в российской армии. Речь идет о перечне государств, жители которых больше не могут подписывать контракт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию проекта Важные истории.

Читайте также: Зеленский обвинил Путина в манипуляциях с Трампом

Россия ограничила вербовку иностранцев

Российские вербовщики получили перечень стран, граждан которых больше не разрешено привлекать к контрактной службе.

По данным журналистов, соответствующий список начали распространять в начале 2026 года среди людей, занимающихся набором иностранных бойцов.

В документе указаны 36 государств, откуда теперь запрещено принимать добровольцев.

В перечне фигурируют Куба, Китай, Индия, Турция, Иран, Египет, Саудовская Аравия, Пакистан, Вьетнам, Эфиопия, Кения, ОАЭ, Катар, Бахрейн и Израиль.

Позже список был расширен: в феврале туда добавили еще семь стран, среди которых Колумбия, Аргентина, Камерун, Ливия, Сомали, Йемен и Ирак.

Журналисты обнаружили этот перечень в чатах и группах вербовщиков в социальных сетях.

Существование такого списка также подтвердили в одном из крупных региональных центров набора на контракт.

Почему появился запрет

Кто именно принял решение о введении ограничений, официально не сообщается. Однако, по информации источников, причиной могли стать дипломатические договоренности.

Предполагается, что таким образом Москва пытается избежать осложнений в отношениях с рядом стран, чьих граждан ранее активно вербовали для участия в войне против Украины.

Сообщается, что перечень распространяется прежде всего среди вербовщиков, работающих на арабском и африканском направлениях.

В него вошли государства, которые ранее считались дружественными или нейтральными по отношению к России.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия и Беларусь снова планируют провести совместные военные учения на белорусской территории, и украинские военные внимательно следят за ситуацией и возможными угрозами. По его словам, власти Беларуси уже заявляли о подготовке таких маневров вместе с РФ, однако сейчас важно понять их реальные масштабы.

Отметим, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские Силы обороны во время действий на южном направлении смогли освободить восемь населенных пунктов и вернуть под контроль около 400 квадратных километров территории.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
Новости
Новый теракт после Львова. В Николаеве на АЗС взрывом ранены полицейские: все детали
Новый теракт после Львова. В Николаеве на АЗС взрывом ранены полицейские: все детали
Аналитика
Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ
РБК-Украинаинформационное агентство Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ