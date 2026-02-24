Россия ограничила набор наемников на войну: кто попал в новый стоп-лист
В сети появилась информация о новом ограничении для иностранных граждан, которых ранее активно привлекали к службе в российской армии. Речь идет о перечне государств, жители которых больше не могут подписывать контракт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию проекта Важные истории.
Россия ограничила вербовку иностранцев
Российские вербовщики получили перечень стран, граждан которых больше не разрешено привлекать к контрактной службе.
По данным журналистов, соответствующий список начали распространять в начале 2026 года среди людей, занимающихся набором иностранных бойцов.
В документе указаны 36 государств, откуда теперь запрещено принимать добровольцев.
В перечне фигурируют Куба, Китай, Индия, Турция, Иран, Египет, Саудовская Аравия, Пакистан, Вьетнам, Эфиопия, Кения, ОАЭ, Катар, Бахрейн и Израиль.
Позже список был расширен: в феврале туда добавили еще семь стран, среди которых Колумбия, Аргентина, Камерун, Ливия, Сомали, Йемен и Ирак.
Журналисты обнаружили этот перечень в чатах и группах вербовщиков в социальных сетях.
Существование такого списка также подтвердили в одном из крупных региональных центров набора на контракт.
Почему появился запрет
Кто именно принял решение о введении ограничений, официально не сообщается. Однако, по информации источников, причиной могли стать дипломатические договоренности.
Предполагается, что таким образом Москва пытается избежать осложнений в отношениях с рядом стран, чьих граждан ранее активно вербовали для участия в войне против Украины.
Сообщается, что перечень распространяется прежде всего среди вербовщиков, работающих на арабском и африканском направлениях.
В него вошли государства, которые ранее считались дружественными или нейтральными по отношению к России.
