Росія на навчаннях "Захід-2025" відпрацьовує можливі провокації проти НАТО, - ISW

На військових навчаннях "Захід-2025" Росія відпрацьовує майбутні потенційні провокації проти сусідніх держав НАТО, до того ж не лише гібридні, а і силові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
"Росія використовує навчання "Захід-2025" для відпрацювання потенційних майбутніх провокацій проти сусідніх держав НАТО", - йдеться в інформаційному звіті.
Аналітики зазначають, що РФ та Білорусь на навчаннях відпрацювали захист від ядерних загроз та їх використання у водах Баренцевого моря, яке межує з членом НАТО Норвегією.
Також російські війська відпрацьовували на навчаннях використання ракет, здатних нести ядерну зброю ("Іскандер-М") - ці маневри проходили в Калінінградській області, яка межує з державами НАТО Литвою та Польщею.
В ISW зазначили, що росіяни вже використовували Калінінградську область як стартовий майданчик для глушіння та підміни GPS-сигналів по всій Європі.
Крім того, Росія нещодавно спорудила в Калінінградській області масштабний об'єкт радіорозвідки, розташований за 25 кілометрів від польського кордону.
У висновку аналітики ISW стверджують: навчання "Захід-2025" надають як Росії, так і Білорусі платформу для вдосконалення методів силової ескалації, що є формою тиску на НАТО.
Також експерти нагадують різкі заяви заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медвєдєва щодо НАТО.
Наприклад, коли він написав 15 вересня у своїх соцмережах, що створення безпольотної зони над Україною, яке дозволило б країнам НАТО збивати російські об'єкти, означатиме війну між НАТО та Росією.
В Офісі президента України відповіли на погрози Медвєдєва і заявили, що Росії варто чекати удару по больовим точкам.
Як відомо, РФ та Білорусь проводять спільні військові навчання під назвою "Захід-2025". Активна частина цих військових навчань триває з 12 до 16 вересня. Основні дії відбуваються на білоруській території, частково - у Росії.
Офіційно заявлена мета - перевірка боєздатності та взаємодії двох країн у сфері "захисту безпеки" та "відбиття агресії".
Однак якщо спочатку навчання обґрунтовували плановими та регулярними маневрами, згодом риторика змінилася - тепер їх пояснюють відповіддю на "мілітаризацію" Польщі та країн Балтії.
Напередодні стало відомо, що Росія розширила навчання "Захід-2025" на Калінінградську область, яка межує з Польщею на півдні, Литвою - на півночі і сході.