UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Росія на навчаннях "Захід-2025" відпрацьовує можливі провокації проти НАТО, - ISW

Фото: росіяни на навчаннях також відпрацьовували пуски ракет типу "Іскандер-М" (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

На військових навчаннях "Захід-2025" Росія відпрацьовує майбутні потенційні провокації проти сусідніх держав НАТО, до того ж не лише гібридні, а і силові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

"Росія використовує навчання "Захід-2025" для відпрацювання потенційних майбутніх провокацій проти сусідніх держав НАТО", - йдеться в інформаційному звіті. 

Аналітики зазначають, що РФ та Білорусь на навчаннях відпрацювали захист від ядерних загроз та їх використання у водах Баренцевого моря, яке межує з членом НАТО Норвегією.

Також російські війська відпрацьовували на навчаннях використання ракет, здатних нести ядерну зброю ("Іскандер-М") - ці маневри проходили в Калінінградській області, яка межує з державами НАТО Литвою та Польщею.

В ISW зазначили, що росіяни вже використовували Калінінградську область як стартовий майданчик для глушіння та підміни GPS-сигналів по всій Європі.

Крім того, Росія нещодавно спорудила в Калінінградській області масштабний об'єкт радіорозвідки, розташований за 25 кілометрів від польського кордону.

У висновку аналітики ISW стверджують: навчання "Захід-2025" надають як Росії, так і Білорусі платформу для вдосконалення методів силової ескалації, що є формою тиску на НАТО. 

Також експерти нагадують різкі заяви заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медвєдєва щодо НАТО.

 

Наприклад, коли він написав 15 вересня у своїх соцмережах, що створення безпольотної зони над Україною, яке дозволило б країнам НАТО збивати російські об'єкти, означатиме війну між НАТО та Росією.

В Офісі президента України відповіли на погрози Медвєдєва і заявили, що Росії варто чекати удару по больовим точкам.

Російсько-білоруські навчання "Захід-2025"

Як відомо, РФ та Білорусь проводять спільні військові навчання під назвою "Захід-2025". Активна частина цих військових навчань триває з 12 до 16 вересня. Основні дії відбуваються на білоруській території, частково - у Росії.

Офіційно заявлена мета - перевірка боєздатності та взаємодії двох країн у сфері "захисту безпеки" та "відбиття агресії".

Однак якщо спочатку навчання обґрунтовували плановими та регулярними маневрами, згодом риторика змінилася - тепер їх пояснюють відповіддю на "мілітаризацію" Польщі та країн Балтії.

Напередодні стало відомо, що Росія розширила навчання "Захід-2025" на Калінінградську область, яка межує з Польщею на півдні, Литвою - на півночі і сході.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОРосійська ФедераціяБілорусь