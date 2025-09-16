Россия на учениях "Запад-2025" отрабатывает возможные провокации против НАТО, - ISW

"Россия использует учения "Запад-2025" для отработки потенциальных будущих провокаций против соседних государств НАТО", - говорится в информационном отчете.

Аналитики отмечают, что РФ и Беларусь на учениях отработали защиту от ядерных угроз и их использование в водах Баренцева моря, которое граничит с членом НАТО Норвегией.

Также российские войска отрабатывали на учениях использование ракет, способных нести ядерное оружие ("Искандер-М") - эти маневры проходили в Калининградской области, которая граничит с государствами НАТО Литвой и Польшей.

В ISW отметили, что россияне уже использовали Калининградскую область как стартовую площадку для глушения и подмены GPS-сигналов по всей Европе.

Кроме того, Россия недавно построила в Калининградской области масштабный объект радиоразведки, расположенный в 25 километрах от польской границы.

В заключении аналитики ISW утверждают: учения "Запад-2025" предоставляют как России, так и Беларуси платформу для совершенствования методов силовой эскалации, что является формой давления на НАТО.

Также эксперты напоминают резкие заявления заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в отношении НАТО.