Росія нарощує виробництво "Шахедів" завдяки підтримці Китаю, - ISW

Росія продовжує масштабувати виробництво ударних безпілотників великої дальності, використовуючи підтримку з боку КНР. Москва суттєво наростила випуск дронів типу "Шахед" зокрема "Гераней" (російські аналоги "Шахедів"), "Гарпій" ("Шахеди" із китайськими компонентами) та "Гербер" (пастки-імітації).

Основним місцем виготовлення цих апаратів є Спеціальна економічна зона "Алабуга" в Татарстані. Додатково Росія запустила нову лінію з виробництва "Шахедів" на Іжевському електромеханічному заводі, де вже випускаються "Гарпії".

В останні місяці Москва активно інвестує у розвиток виробничих потужностей "Алабуги". Там розбудовують інфраструктуру і залучають до роботи жінок, дітей та іноземних працівників.

Китайські комплектуючі - критичні для РФ

В ISW відмічають, що залежність від Китаю у виробництві дронів постійно зростає. Росія не змогла б підтримувати нинішні масштаби безпілотного виробництва без китайських деталей.

Розслідування української OSINT-організації Frontelligence Insight виявило, що лише завод у "Алабузі" потребує щонайменше 41 компонент із КНР. Серед них - двигуни, акумулятори, антени, радіостанції, вуглецеве волокно, карбюратори, електронні та механічні вузли.

Фахівці зазначають, що значна частина дронів, які Росія презентує як "власне виробництво", фактично лише збирається всередині країни, тоді як більшість складових постачає Китай.

Щоб пришвидшити постачання необхідних деталей, Росія відкрила у "Алабузі" спеціальний логістичний центр. Він приймає та обробляє вантажні потяги безпосередньо з Китаю, що дозволяє скоротити час доставки компонентів для виробництва ударних дронів.