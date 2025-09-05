МЗС про китайські компоненти у дронах РФ: вірити в заявлену позицію Пекіна все складніше

Після того, як Україна виявляє у російських дронах китайські компоненти, вірити в те, що Пекін не підтримує війну, а виступає за мир, стає все складніше.

Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНН .

"Отже, ми знаємо про ці факти (китайські компоненти у дронах РФ - ред.). Ми вдячні журналістам, які розслідують такі факти й викривають їх. Тому ми ці факти про них заявляємо. Ми не будемо мовчати про ці про ці факти, як країна у війні. Ми маємо на це право", - сказав Тихий.

За його словами, якщо Китай "багато разів казав, що не підтримує РФ, не підтримує війну, виступає за мир, не підливає масла у вогонь, то варто дотримуватися цієї позиції у реальності".

"Тому, що кожен раз, коли ми знаходимо компоненти в російському дроні, який виробили в Китаї, коли в полон до Сил оборони потрапляють громадяни Китаю, коли ми бачимо такі розслідування від журналістів, то вірити в те, що ця позиція відповідає реальному стану справ Пекіну все складніше, і складніше", - зазначив речник.