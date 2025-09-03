Китай таємно озброює Росію, - The Telegraph

Китай відіграє ключову роль у постачанні Росії дронами для війни з Україною. Це викликає нові питання щодо міжнародних санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Росія тероризує Україну камікадзе-дронами вдень і вночі

Як зазначає видання, Росія використовує сотні дронів-камікадзе, які перевантажують систему ППО України і завдають ударів по військових і цивільних об'єктах. Кількість таких атак значно зросла цього літа.

Кілька днів тому Москва запустила близько 600 дронів за одну ніч - це другий за масштабом повітряний напад з часу вторгнення в лютому 2022 року.



telegraph.co.uk

Поки що немає ознак того, що атаки зменшаться. Українська розвідка повідомляє, що Росія планує до кінця року побудувати два мільйони FPV-дронів, а також по 30 тисяч далекобійних і 30 тисяч дронів-імітаторів.

У той час як Путін бере участь у військовому параді з Сі Цзіньпіном у Китаї, з'ясувалося, що саме Пекін забезпечує Москву комплектуючими для бойових дронів.

Китай постачає деталі для російських бойових дронів

За даними The Telegraph, китайські компанії поставили російським фірмам, які перебувають під санкціями, деталей і матеріалів на суму щонайменше 55 млн євро з 2023 по 2024 рік. Близько чверті цієї суми - 12,5 млн євро - пішли на підприємства, що випускають іранські дрони Shahed на особливій економічній зоні в Алабузі.



telegraph.co.uk

В експортованих із Китаю товарах - двигуни для літаків, мікрочіпи, металеві сплави, об'єктиви камер, скловолокно, зв'язувальні для скловолокна і вуглецеві нитки - всі необхідні компоненти для виробництва дронів. Було виявлено 97 китайських постачальників.



Китай офіційно декларує нейтралітет, але поставки компонентів свідчать про тісну військову співпрацю з Росією. Українські військові знаходять китайські деталі на збитих російських дронах. Один з українських пілотів зазначив: "У нас постійно з'являються плати і чіпи, які явно з Китаю, з китайськими написами."

Підтримка Китаю та економічні інтереси

Китай уникає прямої участі у війні, щоб не ризикувати своїми стратегічними інтересами. Натомість Пекін підтримує Москву через експорт товарів подвійного призначення та рекордний двосторонній товарообіг у 240 млрд євро у 2024 році.

За словами експертів, стабільні відносини з Росією є життєво важливими для економіки Китаю з огляду на спільний кордон довжиною 4,1 тисячі кілометрів.

Китайська позиція дозволяє звинувачувати Захід в ескалації конфлікту, заявляючи, що Пекін не надає Росії військову підтримку. За словами аналітиків, це свого роду прикриття і можливість заперечувати пряму участь.

Виробництво дронів і роль Китаю

На початку липня міністр закордонних справ Китаю Ван І попередив європейців, що Китай не може дозволити Росії програти війну, оскільки це дасть змогу США зосередитися на Китаї. Наступного дня український міністр закордонних справ Андрій Сибіга показав у соцмережах деталі з китайським маркуванням, зняті з російського дрона Geran-2.



Китайські компанії постачають широкий спектр матеріалів - від скловолокна і вуглецевого волокна до двигунів і комплектуючих для літаків - російським заводам в Алабузі, які випускають дрони Geran, Garpiya і Gerbera, засновані на іранських кресленнях. За перше півріччя 2024 року виробництво дронів Garpiya перевищило 2000 одиниць, що більше, ніж річний обсяг попередніх років.

Війна і подальша співпраця

Дрони дають змогу Росії долати українську ППО і завдавати ударів по критичній інфраструктурі, посилюючи психологічний тиск на населення. Аналітики вважають, що реальні обсяги китайських поставок до Росії вищі за офіційні дані, а Пекін неодноразово намагався обходити санкції, маскуючи поставки.

Експерти зазначають, що через треті країни компоненти і запчастини потрапляють до Росії, незважаючи на заборони. Потік цих деталей недостатньо припиняється.

З початку війни Китай продовжує уникати засудження Росії. Перед початком вторгнення Путін був прийнятий у Пекіні на Олімпіаді. У березні 2022 року Китай утримався під час голосування щодо резолюції ООН, яка засуджує агресію. У 2024 році Пекін нібито дозволив Росії створити на своїй території виробництво далекобійних дронів.