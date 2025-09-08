Россия наращивает производство "Шахедов" благодаря поддержке Китая, - ISW

Москва резко нарастила выпуск "Шахедов", но значительная часть этого "собственного производства" держится на китайских деталях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Россия продолжает масштабировать производство ударных беспилотников большой дальности, используя поддержку со стороны КНР. Москва существенно нарастила выпуск дронов типа "Шахед", в частности "Гераней" (российские аналоги "Шахедов"), "Гарпий" ("Шахеды" с китайскими компонентами) и "Гербер" (ловушки-имитации).
Основным местом изготовления этих аппаратов является Специальная экономическая зона "Алабуга" в Татарстане. Дополнительно Россия запустила новую линию по производству "Шахедов" на Ижевском электромеханическом заводе, где уже выпускаются "Гарпии".
В последние месяцы Москва активно инвестирует в развитие производственных мощностей "Алабуги". Там развивают инфраструктуру и привлекают к работе женщин, детей и иностранных работников.
В ISW отмечают, что зависимость от Китая в производстве дронов постоянно растет. Россия не смогла бы поддерживать нынешние масштабы беспилотного производства без китайских деталей.
Расследование украинской OSINT-организации Frontelligence Insight выявило, что только завод в "Алабуге" нуждается как минимум в 41 компоненте из КНР. Среди них - двигатели, аккумуляторы, антенны, радиостанции, углеродное волокно, карбюраторы, электронные и механические узлы.
Специалисты отмечают, что значительная часть дронов, которые Россия представляет как "собственное производство", фактически только собирается внутри страны, тогда как большинство составляющих поставляет Китай.
Чтобы ускорить поставки необходимых деталей, Россия открыла в "Алабуге" специальный логистический центр. Он принимает и обрабатывает грузовые поезда непосредственно из Китая, что позволяет сократить время доставки компонентов для производства ударных дронов.
Ранее The Telegraph сообщал, что китайские компании поставили российским фирмам, находящимся под санкциями, деталей и материалов на сумму не менее 55 млн евро с 2023 по 2024 год.
Около четверти этой суммы - 12,5 млн евро - пошли на предприятия, выпускающие иранские дроны Shahed на особой экономической зоне в "Алабуге".
Украина уже отреагировала на действия Пекина. Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что если Китай "много раз говорил, что не поддерживает РФ, не поддерживает войну, выступает за мир, не подливает масла в огонь, то стоит придерживаться этой позиции в реальности".
Напомним, Служба внешней разведки Украины сообщала, что Россия активно набирает работников для производства дронов в странах Африки, Азии и Латинской Америки. Центром этой программы является особая экономическая зона "Алабуга" в Татарстане.
Молодым женщинам из бедных стран обещают высокие зарплаты и карьерный рост, но не сообщают, что работа связана со сборкой ударных дронов, которые затем запускают по Украине.