Росія використовує БРІКС для вербування жінок із ПАР на дронові заводи, - розвідка

Середа 27 серпня 2025 16:15
Росія використовує БРІКС для вербування жінок із ПАР на дронові заводи, - розвідка Ілюстративне фото: Росія нарощує виробництво "Шахедів" (defence-ua.com)
Автор: Іван Носальський

Росія активно вербує жінок із бідних країн на свої заводи з виробництва дронів. Зокрема, у ПАР країна-агресор використала для вербування структури БРІКС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, Росія активно набирає працівників для виробництва дронів у країнах Африки, Азії та Латинської Америки. Центром цієї програми є особлива економічна зона "Алабуга" в Татарстані. Молодим жінкам із бідних країн обіцяють високі зарплати і кар'єрне зростання, але не повідомляють, що робота пов'язана зі складанням ударних дронів, які потім запускають по Україні.

У 2024 році в програмі "Старт" брали участь жінки з 44 країн, серед них Мозамбік, Колумбія, Малі та Шрі-Ланка. На 2025 рік поставлено мету - залучити учасниць із 77 країн.

У розвідці уточнюють, що в Південній Африці Росія використовувала для вербування жінок структури БРІКС. Жіночий діловий альянс БРІКС підписав угоду про пошук 5,6 тисячі співробітників для "Алабуги". У січні студентська комісія БРІКС розмістила вакансії, а рекламу просували популярні блогери в Instagram і TikTok.

На цьому тлі Міністерство у справах жінок ПАР закликало молодь бути обережною, а влада почала перевірку діяльності російських компаній.

У СЗР зазначили, що 2024 року були випадки, коли африканських жінок заманювали обіцянками оплачуваного стажування в готельному бізнесі, а по приїзді змушували збирати дрони за менші гроші і в нелюдських умовах.

Вже цього року Інтерпол почав розслідування в Ботсвані у справі "Алабуга старт" через підозри в торгівлі людьми. В Аргентині також подали позов проти двох колишніх учасників телешоу, які знімалися в рекламі програми.

Таке вербування спостерігається на тлі дефіциту робочої сили в РФ через мобілізацію, демографічний спад і обмеження на трудову міграцію з Центральної Азії. "Алабуга" будує житло для 41 тисячі осіб, що свідчить про масштабні плани з виробництва дронів. Понад 90 % учасників програми "Старт" уже працюють саме в цьому секторі.

Росія набирає жінок на виробництво дронів

Нагадаємо, 22 серпня Bloomberg писало, що Росія намагається виправити проблему дефіциту робочої сили за допомогою вербування жінок з Африки.

Дослідницькі організації з'ясували, що жінок обманюють і відправляють збирати дронів-камікадзе Shahed-136.

