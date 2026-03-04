Росія нарощує армію до рекордних цифр: Путін підписав новий указ

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про збільшення чисельності армії РФ більш ніж до 2,3 мільйона осіб.

Як повідомляє РБК-Україна , указ опубліковано на державному ресурсі РФ.

Що у документі

Відповідно до указу від 4 березня 2026 року (№ 139), штатна чисельність збройних сил Росії тепер становить 2 391 770 осіб, з яких 1 502 640 - безпосередньо військовослужбовці.

Попередній указ від 16 вересня 2024 року визнано таким, що втратив силу. За ним штатна чисельність Збройних сил РФ була такою:

загальна штатна чисельність: 2 389 130 осіб

безпосередньо військовослужбовці: 1 500 000 осіб.

Збільшення становить +2 640 військовослужбовців і +2 640 загальної чисельності.

Фото: указ Путіна (скриншот російських державних ресурсів)

Скільки військових РФ воює проти України

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, зараз проти українських військових залучено понад 700 тисяч російських солдатів. Путін також озвучував ці ж цифри.

Попри це, реального приросту угруповання не відбувається: втрати перевищують поповнення. У 2025 році Росія залучила близько 406 тисяч осіб, але втратила приблизно 419 тисяч.