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Росія не напала б на Україну, якби її не вигнали з G8, - Трамп

22:54 19.06.2026 Пт
1 хв
Росію виключили зі складу G8 через окупацію Криму
aimg Валерія Абабіна
Росія не напала б на Україну, якби її не вигнали з G8, - Трамп Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Росія б не напала на Україну, якби за адміністрації президента США Барака Обами її не виключили з G8.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Дональда Трампа на The Axios Show

За словами Трампа, відповідальність за розпад формату "Великої вісімки" лежить на Бараку Обамі.

"Їм слід було зберегти "Велику вісімку". Ймовірно, війни з Росією і Україною не було б, якби вони це зробили, але Обама не хотів бачити Путіна там", – заявив Трамп.

"Раніше це була "Велика вісімка". Було б набагато краще, якби вони зберегли її у такому вигляді", – додав він.

Нагадаємо, Трамп висловлює цю позицію не вперше – у червні 2025 року він робив аналогічну заяву, звинувативши Обаму та експрем'єра Канади Трюдо у виключенні Росії з G8.

Росію виключили з "Великої вісімки" у червні 2014 року після окупації Криму. Саміт, який мав відбутися в Сочі, лідери семи держав бойкотували і провели зустріч без Путіна.

На нещодавньому саміті G7 Трамп визнав послаблення позицій Путіна щодо України та заявив про відновлення санкцій проти російського нафтового сектору.

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