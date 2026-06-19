Росія не напала б на Україну, якби її не вигнали з G8, - Трамп
Росія б не напала на Україну, якби за адміністрації президента США Барака Обами її не виключили з G8.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Дональда Трампа на The Axios Show
За словами Трампа, відповідальність за розпад формату "Великої вісімки" лежить на Бараку Обамі.
"Їм слід було зберегти "Велику вісімку". Ймовірно, війни з Росією і Україною не було б, якби вони це зробили, але Обама не хотів бачити Путіна там", – заявив Трамп.
"Раніше це була "Велика вісімка". Було б набагато краще, якби вони зберегли її у такому вигляді", – додав він.
Нагадаємо, Трамп висловлює цю позицію не вперше – у червні 2025 року він робив аналогічну заяву, звинувативши Обаму та експрем'єра Канади Трюдо у виключенні Росії з G8.
Росію виключили з "Великої вісімки" у червні 2014 року після окупації Криму. Саміт, який мав відбутися в Сочі, лідери семи держав бойкотували і провели зустріч без Путіна.
На нещодавньому саміті G7 Трамп визнав послаблення позицій Путіна щодо України та заявив про відновлення санкцій проти російського нафтового сектору.