Трамп пов'язав війну в Україні з виключенням Росії з G8

Президент США Дональд Трамп вважає, що якщо Росію залишили б у "Великій вісімці" (G8), то повномасштабного вторгнення в Україну вдалося б уникнути.

Як передає РБК-Україна , про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.

Трамп поскаржився, що експрезидент США Барак Обама та експрем'єр Канади Джастін Трюдо не хотіли залишати Росію в G8 після того, як вона окупувала Крим.

"І я б сказав, що це була помилка, тому що, я думаю, зараз не було б війни, якби Росія входила до неї. І зараз не було б війни, якби Трамп був президентом чотири роки тому. Але так не склалося", - вважає президент США.

За його словами, Захід витрачає так багато часу на розмови про Росію, але її "вже немає за столом переговорів".