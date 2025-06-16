ua en ru
Пн, 16 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трамп пов'язав війну в Україні з виключенням Росії з G8

Понеділок 16 червня 2025 19:23
UA EN RU
Трамп пов'язав війну в Україні з виключенням Росії з G8 Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп вважає, що якщо Росію залишили б у "Великій вісімці" (G8), то повномасштабного вторгнення в Україну вдалося б уникнути.

Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.

Трамп поскаржився, що експрезидент США Барак Обама та експрем'єр Канади Джастін Трюдо не хотіли залишати Росію в G8 після того, як вона окупувала Крим.

"І я б сказав, що це була помилка, тому що, я думаю, зараз не було б війни, якби Росія входила до неї. І зараз не було б війни, якби Трамп був президентом чотири роки тому. Але так не склалося", - вважає президент США.

За його словами, Захід витрачає так багато часу на розмови про Росію, але її "вже немає за столом переговорів".

Трамп хоче повернути Росію в G7

Варто зауважити, що Росію виключили з G8 у червні 2014 року у відповідь на окупацію Криму. На той час саміт "Великої вісімки" мав відбутися в Сочі, але очільники інших семи держав (США, Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Японія) відмовилися приїжджати на зустріч.

Американський лідер уже неодноразово заявляв про те, що виключення Росії нібито було помилкою. Також він наполягав на необхідності повернути її до G7, що означало б відновлення формату "Великої вісімки".

Також нещодавно Трамп саркастично назвав рішення виключити Росію з G8 "блискучим".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки G7 G8 Дональд Трамп Війна в Україні
Новини
Кремль готує провокацію на останні дні обміну полоненими, - розвідка
Кремль готує провокацію на останні дні обміну полоненими, - розвідка
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді