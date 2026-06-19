Россия не напала бы на Украину, если бы ее не исключили из G8, - Трамп
Россия бы не напала на Украину, если бы при администрации президента США Барака Обамы ее не исключили из G8.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Дональда Трампа в The Axios Show
По словам Трампа, ответственность за распад формата "Большой восьмерки" лежит на Бараке Обаме.
"Им следовало сохранить "Большую восьмерку". Вероятно, войны с Россией и Украиной не было бы, если бы они это сделали, но Обама не хотел видеть Путина там", - заявил Трамп.
"Раньше это была "Большая восьмерка". Было бы гораздо лучше, если бы они сохранили ее в таком виде", - добавил он.
Напомним, Трамп высказывает эту позицию не впервые - в июне 2025 года он сделал аналогичное заявление, обвинив Обаму и бывшего премьер-министра Канады Трюдо в исключении России из "Большой восьмерки".
Россию исключили из "Большой восьмерки" в июне 2014 года после оккупации Крыма. Саммит, который должен был состояться в Сочи, лидеры семи государств бойкотировали и провели встречу без Путина.
На недавнем саммите G7 Трамп признал ослабление позиций Путина в отношении Украины и заявил о возобновлении санкций против российского нефтяного сектора.