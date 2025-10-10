Росія намагалася контратакувати під Добропіллям: Зеленський розповів, чим це обернулося

Голова держави розповів, що сьогодні про ситуацію на Добропільському напрямку йому доповідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Сьогодні були наступальні дії з російського боку - Володимирівка, Шахівка, Софіївка. Вони хотіли розблокувати своїх військових, на сьогоднішній день вони вже зазнали втрат - близько 13 тисяч, тому хотіли розблокувати. Зазнали втрат, відступили, техніка знищена", - зазначив Зеленський.

Фото: Володимирівка, Шахівка та Софіївка на карті (скріншот)

За його словами, зараз триває зачистка ворожих солдатів у Володимирівці та навколо неї.