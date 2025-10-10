RU

Россия пыталась контратаковать под Добропольем: Зеленский рассказал, чем это обернулось

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты попытались перейти в наступление на Добропольском направлении, чтобы разблокировать своих солдат в окружении. В итоге враг понес потери и отступил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что сегодня о ситуации на Добропольском направлении ему докладывал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. 

"Сегодня были наступательные действия с российской стороны - Владимировка, Шаховка, Софиевка. Они хотели разблокировать своих военных, на сегодняшний день они уже понесли потери - около 13 тысяч, поэтому хотели разблокировать. Понесли потери, отступили, техника уничтожена", - отметил Зеленский. 

Фото: Владимировка, Шаховка и Софиевка на карте (скриншот)

По его словам, сейчас идет зачистка вражеских солдат во Владимировке и вокруг нее. 

Добропольское контрнаступление

Напомним, украинские воины в сентябре перехватили инициативу на Добропольском направлении. Они пошли в контрнаступление.

Еще вчера, 9 октября, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что с начала контрнаступательной операции в Донецкой области от врага освободили более 180 квадратных километров территории.

Также большой участок территории был зачищен от российских диверсантов.

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал президенту США Дональду Трампу в Нью-Йорке, что украинским воинам во время контрнаступления удалось окружить 1000 российских солдат.

