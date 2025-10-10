Россия пыталась контратаковать под Добропольем: Зеленский рассказал, чем это обернулось

Глава государства рассказал, что сегодня о ситуации на Добропольском направлении ему докладывал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Сегодня были наступательные действия с российской стороны - Владимировка, Шаховка, Софиевка. Они хотели разблокировать своих военных, на сегодняшний день они уже понесли потери - около 13 тысяч, поэтому хотели разблокировать. Понесли потери, отступили, техника уничтожена", - отметил Зеленский.

Фото: Владимировка, Шаховка и Софиевка на карте (скриншот)

По его словам, сейчас идет зачистка вражеских солдат во Владимировке и вокруг нее.