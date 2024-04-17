Росія намагається змусити українців покинути Харків, - Bloomberg

Останні дії Кремля зі знищення енергетичної інфраструктури схожі на скоординовані зусилля зі створення умов, які роблять Харків непридатним для життя, пише видання з посиланням на неназваних українських і західних чиновників.

Окупанти при цьому користаються моментом, коли Україні бракує артилерійських боєприпасів і ракет для ППО.

У матеріалі згадується, що нещодавно росіяни намагалися розповсюдити дезінформацію про "евакуацію мешканців Харкова через можливість оточення міста", метою якої було поширення паніки.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що "майже вся" місцева генерація електроенергії була знищена під час російських ударів, через що "зима буде для нас викликом".

За словами джерел видання, адміністрація президента США Джо Байдена обговорювала, як допомогти Харкову з енергетикою.

При цьому майже ніхто не прогнозує, що сили Кремля зможуть захопити місто найближчим часом, йдеться у статті. Чиновники в оточенні президента Володимира Зеленського вважають, що Росія не має достатньо ресурсів для проведення серйозного наступу, через що намагається створити відчуття паніки.

Американські та інші західні офіційні особи погоджуються з тим, що Росія не має можливості атакувати Харків без значного поповнення російських військ, пише видання.

Разом з тим, країна-агресор має на меті мобілізувати щонайменше 250 000 росіян у 2024 році. На думку західних чиновників, метою російського диктатора Володимира Путіна залишається повне захоплення України.