Россия пытается вынудить украинцев покинуть Харьков, - Bloomberg

Усиленные атаки на Харьков со стороны России являются способом принудить местных жителей к эвакуации, поскольку у Кремля нет достаточно сил для наступления на город с целью его захвата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Последние действия Кремля по уничтожению энергетической инфраструктуры похожи на скоординированные усилия по созданию условий, которые делают Харьков непригодным для жизни, пишет издание со ссылкой на неназванных украинских и западных чиновников.
Оккупанты при этом пользуются моментом, когда Украине не хватает артиллерийских боеприпасов и ракет для ПВО.
В материале упоминается, что недавно россияне пытались распространить дезинформацию об "эвакуации жителей Харькова из-за возможности окружения города", целью которой было распространение паники.
Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что "почти вся" местная генерация электроэнергии была уничтожена во время российских ударов, из-за чего "зима будет для нас вызовом".
По словам источников, администрация президента США Джо Байдена обсуждала, как помочь Харькову с энергетикой.
При этом почти никто не прогнозирует, что силы Кремля могут захватить город в ближайшее время, говорится в статье. Чиновники в окружении президента Владимира Зеленского считают, что у России нет достаточно ресурсов для проведения серьезного наступления, из-за чего она пытается создать ощущение паники.
Американские и другие западные официальные лица соглашаются с тем, что у России нет возможности атаковать Харьков без значительного пополнения своих войск, пишет издание.
Вместе с тем, страна-агрессор планирует мобилизовать не менее 250 000 россиян в 2024 году. По мнению западных чиновников, целью российского диктатора Владимира Путина остается полный захват Украины.
Как известно, в последнее время Россия интенсивно обстреливает Харьков, пытаясь полностью уничтожить его энергетическую инфраструктуру.
К примеру, 11 апреля в результате атаки в Харьковской области перестали работать две ТЭЦ и трансформаторная подстанция. Одна из этих ТЭЦ питала Харьков.
В городе наблюдаются проблемы с электроснабжением, водоснабжением и работой общественного транспорта.
Между тем, россияне распространяют дезинформацию об "эвакуации жителей Харькова из-за возможности окружения города".
Хотя в марте в Харьковской области началась принудительная эвакуация семей с детьми из 18 населенных пунктов Великобурлукской и Ольховатской громад. Теперь планируется принудительная эвакуация семей с детьми из 47 населенных пунктов у границы с Россией.
Зеленский не исключает масштабного наступления России на Харьков, как было в начале вторжения в 2022 году, но Украина, по его словам, готова помешать этим планам.
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