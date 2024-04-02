Українців попередили про фейки РФ щодо евакуації та оточення Харкова
Росіяни поширюють інформацію про "евакуацію мешканців Харкова через можливість оточення міста". Такі вкиди - черговий фейк ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України в Telegram.
Як зазначили у відомстві, у мережі поширюють повідомлення нібито від Державної служби з надзвичайних ситуацій України щодо проведення евакуації з Харкова та його околиць через загрозу оточення міста.
"МВС разом з Центром протидії дезінформації інформує, що зазначені публікації є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації в Україні", - пишуть у міністерстві.
Там уточнили, що за допомогою таких фейків росіяни, не маючи змоги досягти бажаного на полі бою, намагаються посіяти паніку та хаос серед українців.
У МВС закликали не довіряти сумнівним джерелам інформації.
Також у відомстві додали, що українські захисники продовжують надійно тримати позиції вздовж усієї лінії фронту.
Чи можлива евакуація Харкова
Нагадаємо, ще вчора, 1 квітня, мер Харкова Ігор Терехов зазначав, що приводів для евакуації населення з Харкова немає. Зараз у місті - 1,3 млн жителів.
При цьому, за його словами, будь-яка інша інформація є частиною російської ІПСГ з метою залякати городян.
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