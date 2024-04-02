Українців попередили про фейки РФ щодо евакуації та оточення Харкова

Росіяни поширюють інформацію про "евакуацію мешканців Харкова через можливість оточення міста". Такі вкиди - черговий фейк ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України в Telegram .

Як зазначили у відомстві, у мережі поширюють повідомлення нібито від Державної служби з надзвичайних ситуацій України щодо проведення евакуації з Харкова та його околиць через загрозу оточення міста.

"МВС разом з Центром протидії дезінформації інформує, що зазначені публікації є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації в Україні", - пишуть у міністерстві.

Там уточнили, що за допомогою таких фейків росіяни, не маючи змоги досягти бажаного на полі бою, намагаються посіяти паніку та хаос серед українців.

У МВС закликали не довіряти сумнівним джерелам інформації.

Також у відомстві додали, що українські захисники продовжують надійно тримати позиції вздовж усієї лінії фронту.