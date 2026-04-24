Росія намагається зірвати саміт ЄС на Кіпрі штучними протестами, - ЦПД

11:36 24.04.2026 Пт
Навіщо Росія влаштовує "протести" саме там і саме зараз?
aimg Олена Чупровська
Росія намагається зірвати саміт ЄС на Кіпрі штучними протестами, - ЦПД Фото: Посольство РФ організовує "протести" на Кіпрі (facebook.com protydiyadezinformatsiyi.cpd)

Росія намагається організувати на Кіпрі штучні протести проти підтримки України з боку ЄС та проти президента України - саме в той момент, коли острів приймає ключовий саміт Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО.

Хто стоїть за "протестами"

До підготовки акцій залучені:

  • посольство РФ на Кіпрі;
  • структури "россотруднічєства";
  • проросійські громадські об'єднання.

Загальну координацію здійснює так званий "російський культурний центр". Подібні організації діють під прикриттям культурних проєктів, але насправді просувають інтереси та пропаганду Москви за кордоном.

Коли і під якими гаслами

Акції планували провести до 25 квітня під формальними антивоєнними гаслами. Головна вимога - "негайно припинити фінансування України з боку ЄС".

Втім, це типова схема: відповідальність за війну перекладається на Україну, ЄС та НАТО, а не на Росію, яка її розпочала.

Чому це не спрацює

Кіпр послідовно підтримує Україну та її територіальну цілісність - цей принцип для острова принциповий з огляду на власну ситуацію. Структури ЄС вже поінформовані як про штучний характер акцій, так і про конкретних людей, які стоять за їх організацією.

Як повідомляло РБК-Україна, 23 квітня президент України Володимир Зеленський відвідав неформальний саміт ЄС на Кіпрі, де зустрівся з послами Євросоюзу. Саміт відбувся на тлі важливого рішення щодо підтримки України.

Нагадаємо, того ж дня ЄС остаточно схвалив кредит для України на 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки - на зброю, енергетику та соціальні виплати. Перший транш може надійти вже у травні-червні.

Голод на позиціях, відставки командирів: що відомо про гучний скандал у 14-й ОМБр
