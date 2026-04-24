ua en ru
Пт, 24 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия пытается сорвать саммит ЕС на Кипре искусственными протестами, - ЦПД

11:36 24.04.2026 Пт
2 мин
Зачем Россия устраивает "протесты" именно там и именно сейчас?
aimg Елена Чупровская
Россия пытается сорвать саммит ЕС на Кипре искусственными протестами, - ЦПД Фото: Посольство РФ организовывает "протесты" на Кипре

Россия пытается организовать на Кипре искусственные протесты против поддержки Украины со стороны ЕС и против президента Украины - именно в тот момент, когда остров принимает ключевой саммит Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО.

Кто стоит за "протестами"

К подготовке акций привлечены:

  • посольство РФ на Кипре;
  • структуры "россотрудничества";
  • пророссийские общественные объединения.

Общую координацию осуществляет так называемый "русский культурный центр". Подобные организации действуют под прикрытием культурных проектов, но на самом деле продвигают интересы и пропаганду Москвы за рубежом.

Когда и под какими лозунгами

Акции планировали провести до 25 апреля под формальными антивоенными лозунгами. Главное требование - "немедленно прекратить финансирование Украины со стороны ЕС".

Впрочем, это типичная схема: ответственность за войну перекладывается на Украину, ЕС и НАТО, а не на Россию, которая ее начала.

Почему это не сработает

Кипр последовательно поддерживает Украину и ее территориальную целостность - этот принцип для острова принципиален, учитывая собственную ситуацию. Структуры ЕС уже проинформированы как об искусственном характере акций, так и о конкретных людях, которые стоят за их организацией.

Как сообщало РБК-Украина, 23 апреля президент Украины Владимир Зеленский посетил неформальный саммит ЕС на Кипре, где встретился с послами Евросоюза. Саммит состоялся на фоне важного решения по поддержке Украины.

Напомним, в тот же день ЕС окончательно одобрил кредит для Украины на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы - на оружие, энергетику и социальные выплаты. Первый транш может поступить уже в мае-июне.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Российская Федерация Кипр Саммит ЕС Фейки
Новости
Аналитика
