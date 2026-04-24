Россия пытается организовать на Кипре искусственные протесты против поддержки Украины со стороны ЕС и против президента Украины - именно в тот момент, когда остров принимает ключевой саммит Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО .

Кто стоит за "протестами"

К подготовке акций привлечены:

посольство РФ на Кипре;

структуры "россотрудничества";

пророссийские общественные объединения.

Общую координацию осуществляет так называемый "русский культурный центр". Подобные организации действуют под прикрытием культурных проектов, но на самом деле продвигают интересы и пропаганду Москвы за рубежом.

Когда и под какими лозунгами

Акции планировали провести до 25 апреля под формальными антивоенными лозунгами. Главное требование - "немедленно прекратить финансирование Украины со стороны ЕС".

Впрочем, это типичная схема: ответственность за войну перекладывается на Украину, ЕС и НАТО, а не на Россию, которая ее начала.

Почему это не сработает

Кипр последовательно поддерживает Украину и ее территориальную целостность - этот принцип для острова принципиален, учитывая собственную ситуацию. Структуры ЕС уже проинформированы как об искусственном характере акций, так и о конкретных людях, которые стоят за их организацией.